Mewa déroule le tapis dans les ateliers

Pour mieux répondre à l’attente des réparateurs et coller à leurs activités, l’entreprise a développé un tapis absorbant répondant à des besoins spécifiques. D’une dimension compacte de 58 x 88 centimètres, le tapis Multitex de Mewa protège les sols des différentes huiles, des hydrocarbures, des solvants, des liquides de refroidissement et bien d’autres produits très gras.

Adapté à des surfaces limitées, ces tapis peuvent également couvrir de plus plus larges surfaces en multipliant leur nombre et en les disposant les uns à coté des autres. Presque instantanément, le tapis est apte à absorber jusqu’à trois litres de liquide. Cet équipement est idéal pour les travaux sur les plates-formes de levage et en règle général systématique disposé au sol à chaque fois qu’il y a un risque de fuite incontrôlée.

Comme les autres produits qui ont fait le succès de la marque, les tapis absorbeurs d’huile Multitex bénéficient également de la prestation complète de Mewa. Ils sont donc récupérés dans les délais impartis, nettoyés de manière professionnelle et respectueuse de l’environnement, puis à nouveau livrés propres.