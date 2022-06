Mewa revendique un accompagnement intégral du vêtement de travail

Depuis plusieurs années maintenant, la société Mewa, dont l’histoire a débuté par le concept du textile réutilisable dans l’atelier, s’est lancé dans la fourniture, sous forme locative, de vêtements de travail. À destination de diverses industries et secteurs d’activité, cette offre rencontre un réel succès auprès des chefs d’entreprise concernés qui voient, dans cette formule « tout compris », une complète sous-traitance du vêtement de travail pour leurs salariés dont ils peuvent désormais s'affranchir. Dans le cadre de cette prestation, Mewa assure la fourniture du vêtement et un système d’enlèvement permettant de le nettoyer et de le remettre en état si celui-ci venait à être dégradé, avant de le restituer à son utilisateur. Le rythme des prestations étant défini contractuellement.

Pour répondre à une nouvelle demande, Mewa a étoffé son catalogue de vêtements haute visibilité dédiés aux personnels exposés à la circulation, par exemple, et qu’il est impératif de pouvoir identifier à distance. Pour l’entretien de ce type de vêtements spécifiques et très techniques, le spécialiste a développé des procédures particulières. Dans l'usine de traitement, chaque vêtement est soumis à un contrôle rigoureux, effectué par du personnel spécialement formé. Le processus standardisé est assisté par des outils techniques, comme la comparaison avec des échantillons témoin pour vérifier la couleur et les propriétés rétro réfléchissantes. Mewa s’assure ainsi que les vêtements livrés au client remplissent toujours leur fonction de protection, même après plusieurs lavages. Pour ces vêtements haute visibilité, le département de recherche de l’entreprise a développé une installation de contrôle innovante, brevetée et automatisée. Celle-ci numérise l’ensemble du processus de contrôle et améliore sa fiabilité. Ce système devrait être étendu à tous les sites de la marque d’ici à 2023.