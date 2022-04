Mewa sécurise le stockage et le transport de ses lavettes

Utilisées dans de multiples secteurs d’activité pour maintenir la propreté, les lavettes Mewa en véhiculant des solvants, des huiles, des graisses et bien d’autres produits hydrocarbures dont elles sont imprégnées peuvent représenter un risque d’incendie non négligeable. Pour lutter contre ce risque potentiel, le spécialiste du service textile pour les entreprises met en place des conteneurs sécurisés SaCon.

Validés par l’organisme allemand de certification TÜV, les conteneurs SaCon garantissent une manipulation sûre et sans danger des tissus souillés. Fabriqués en matière synthétique HDPE, réputée pour son haut niveau de sécurité et sa grande résistance, ils ont été soumis à des tests afin d’éprouver leur solidité en cas de chute d’une grande hauteur et leur résistance à l’empilage. De plus, ils font régulièrement l’objet de contrôles internes pour s’assurer du respect des réglementations, sous la surveillance d’organismes indépendants.

Les conteneurs de sécurité SaCon peuvent être empilés et placés sur des palettes. Les roues et les poignées intégrées permettent de les déplacer sans difficulté. La fermeture SaCon-fix, également proposée, garantit une ouverture facile au moyen d’une pédale. Le couvercle se referme automatiquement et hermétiquement grâce à un mécanisme de levage automatisé afin de prévenir tous risques d’incendie.

Mewa propose ces conteneurs de sécurité en deux modèles : SaCon et SaCon Antistatik convenant spécifiquement aux zones à risques d’explosion. Il est recommandé en cas d’utilisation de solvants, dont le point d’éclair est inférieur à 55°C.