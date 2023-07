Meyle démarre l’offre des disques bi-matières

Le spécialiste allemand de la pièce adaptable premium élargit sa gamme de produits avec des disques de frein bi-matières pour les constructeurs BMW et Mercedes.

Grâce à cette nouvelle offre de disques de frein bi-matières (en 2 parties) à destination de constructeurs premium allemand, Meyle continue de s’ouvrir au marché de la rechange indépendante sur lequel ce type de produit est généralement absent. Sept nouvelles références de disques de frein en deux parties sont ainsi disponibles pour les BMW séries 3 à 8, X3 à X5 et Z4, ainsi que pour les classes C et E de Mercedes.

De conception particulière, ces disques de frein en 2 parties se caractérisent par un pot en aluminium ou en acier estampé, riveté sur une piste de friction en fonte. Intégrés à la gamme Meyle PD, ces disques présentent les caractéristiques typiques de cette famille de pièces de la marque : haute performance, confort de conduite et design sophistiqué.

Ils sont certifiés ECE-R90 et ne nécessitent aucun dégraissage avant montage grâce à un revêtement spécifique qui leur garantit une protection durable contre la corrosion. Avec une teneur plus élevée en carbone que des disques classiques, ces modèles en deux parties sont extrêmement résistants à la déformation thermique et excluent les vibrations même en cas de charge thermique élevée.