Meyle facilite le remplissage en huile

Conçu pour augmenter la productivité de l’atelier lors des opérations de remplacement d’huile, l’outil de remplissage de Meyle utilise un bidon gradué d’une capacité de 12,5 litres. Le dispositif permet d’assurer le remplissage en huile de tout type d’organe comme une boite de vitesses, une boite de transfert, un couple réducteur, un pont, une direction et même un moteur.

Le remplissage s’opère grâce à une pompe manuelle permettant de transférer via un tuyau transparent renforcé, l’huile du bidon à l’organe à remplir. L’outil peut également être alimenté en air comprimé permettant d’accélérer le remplissage et rendant l’usage de la pompe inutile. Dans ce cas une soupape de réduction de pression ainsi qu’un manomètre de contrôle permettent de maintenir et contrôler la pression idéale durant l’intervention.

L’outil est commercialisé avec un jeu d’adaptateurs correspondant aux différentes combinaisons de remplissage possibles du marché afin de garantir son usage sur un parc de véhicules le plus large possible.