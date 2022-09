Meyle s'attaque aux trains avant des Tesla

Spécialiste de la conception et la fabrication de pièces adaptables premium, l’allemand Meyle s’est penché sur les modèles 3 et Y de la marque Tesla qui peuvent présenter des problèmes de grincement au niveau du train avant.

Pour faire suite à des signalements de propriétaires de Tesla Model 3 et Model Y concernant des grincements provenants du train avant de leur véhicule, L’équipe de développeur de Meyle a identifié l’origine du phénomène et mise au point pour le résoudre un nouveau bras de suspension.

Avant d’arriver à cette conclusion et développer cette nouvelle pièce qui permettrait de garantir un retour au calme, de nombreuses expertises ont été réalisées par les développeurs de Meyle. Ils ont constaté que le bras de suspension d’origine, du fait de sa conception, n’était pas suffisamment protégé contre l’humidité. Effectivement, en cas de pluie, l’eau s’écoule directement du pare-brise via le système d’évacuation de l’eau jusqu’au bras supérieur de suspension du train avant. L’eau s’infiltre alors dans la rotule de suspension, provoquant des grincements et même jusqu’à des claquements si l’usure de la rotule est prononcée. Les techniciens ont relevés que dans de rares cas, la précision de la direction peut également en souffrir.

Pour la réingénierie du bras de suspension Meyle HD destiné à la Tesla, quatre modifications décisives ont été apporté à la pièce afin de palier aux défauts constatés :

- Une conception robuste du corps du bras de suspension en aluminium forgé à haute résistance améliore la rigidité et permet d’économiser du poids par rapport au bras de suspension d’origine constitué d’un composite acier / matière plastique.

- La conception de la rotule de suspension qui ne nécessite pas de bordage permet d’empêcher les infiltrations d’eau. On évite ainsi l’eau stagnante et une étanchéité absolue peut être garantie.

- L’articulation à rotule elle-même a un plus grand diamètre que la pièce d’origine et peut ainsi répartir les forces sur une plus grande surface. Caractéristique essentielle pour palier aux charges importantes et fréquentes auxquelles sont soumis les véhicules puissants comme ceux du constructeur Tesla.

- Les coussinets ont également été optimisés permettant d’augmenter leur durée de vie.