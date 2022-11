MG dépasse les 10 000 immatriculations à fin novembre 2022

MG franchit la barre symbolique des 10 000 voitures immatriculées depuis le début de l’année et enregistre 2 343 immatriculations en France (DROM compris) sur le mois de novembre 2022.

MG performe. Depuis son retour sur le territoire national, la marque anglaise, passée sous le giron chinois, a su convaincre son réseau et sa clientèle. En deux ans, 147 points de vente à la façade noirs ont fleuri aux quatre coins du pays, avec comme objectif que chaque automobiliste puisse en être à moins de 40 minutes. « Il reste des opportunités pour intégrer le réseau MG dans une trentaine de territoires, notamment en Ile-de-France, Normandie ou région Occitanie par exemple » ne manque pas d’ailleurs rappeler Julien Robert, directeur des ventes et du réseau MG Motor France qui entend agrandir davantage le réseau de distribution de la marque.

Avec 10 269 voitures neuves immatriculées en France depuis le début de l’année 2022, soit 0,73 % de part de marché, MG dépasse avec plus d’un mois d’avance ses prévisions de ventes pour cet exercice, doublant par la même occasion ses livraisons par rapport à l’année précédente. Des chiffres que le directeur espère encore dépasser prochainement : « Il nous reste donc le mois de décembre complet pour aller au-delà des ambitions initiales ».

Le mois de novembre a été particulièrement profitable, puisque la marque totalise 2 343 immatriculations en France. Elle devient ainsi le cinquième acteur du marché Français des véhicules électriques en novembre 2022. « Depuis le mois de septembre et le lancement de MG4, nous avons triplé notre rythme de commandes et notre portefeuille nous permet déjà d’envisager à nouveau une très forte croissance en 2023 » poursuit-il.

MG4 sur le devant de la scène

De fait, deux mois après la révélation des tarifs de la MG4, et alors que les véhicules de démonstrations n’ont rejoint les showrooms que début novembre, ce sont plus de 4 300 clients qui ont commandé la compacte 100 % électrique auprès de leur Brandstore MG. « C’est un accueil qui va au-delà de nos espérances. Ces résultats témoignent de la bonne image de la marque et de la solidité de notre projet en France », confirme Julien Robert. MG Motor prévoit de présenter une gamme de dix modèles électriques en 2025.