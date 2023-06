Le constructeur chinois MG Motor remanie le style de l'EHS, son SUV hybride rechargeable

Le MG Motor EHS fut le deuxième modèle lancé en Europe en janvier 2021, aux côtés de son petit frère le SUV citadin 100 % électrique ZS EV. Deux ans et demi après sa commercialisation sur le marché européen - et français, où il a su séduire 6 500 clients - ce SUV compact hybride rechargeable passe par la case restylage.

>> À LIRE AUSSI : Salon de Shanghai : MG Motor confirme le lancement du roadster électrique Cyberster en Europe dès l'an prochain

Le constructeur chinois dote donc son modèle « d'une face avant plus dynamique, avec un nouveau bouclier intégrant des clignotants verticaux, une nouvelle grille de calandre et des feux avant 100 % LEDS [dès la finition Confort, ndlr] tandis que la face arrière reçoit un nouveau traitement des feux et un nouveau bouclier avec des canules d’échappement intégrées ».

Ces évolutions esthétiques ont une légère incidence sur les cotes du véhicule. L'EHS atteint désormais une longueur de 4,61 mètres (+ 3,6 cm), une hauteur de 1,69 mètres (+2,1 cm) tandis que la largeur (1,88 mètres) et l'empattement (2,72 mètres) demeurent inchangés.

Le MG Motor EHS conserve sa motorisation hybride rechargeable

À l'intérieur du véhicule, les principales modifications concernent le système multimédia. Ce dernier évolue grâce à l'intégration « d'un nouveau processeur plus performant et d'une interface repensée ».

Sous son capot le MG Motor EHS, concurrent du duo Stellantis formé par les Citroën C5 Aircross ë-Hybrid et Peugeot 3008 Hybrid, conserve sa motorisation hybride rechargeable offrant une puissance cumulée de 258 chevaux. Une valeur obtenue grâce à l'association d'un quatre-cylindres turbo-essence 1.5 l de 162 ch et d'un bloc électrique de 90 kW (122 ch), alimenté par une batterie de 16,6 kWh. Ce qui permet à ce SUV d'évoluer en mode 100 % électrique sur une cinquantaine de kilomètres.

Si les tarifs n'ont pas encore été confirmés par MG Motor France, la commercialisation de cette version restylée interviendra bien début juillet.