MG et Crédit Agricole : on ne change pas une équipe qui gagne

MG Motor annonce le renouvellement de son contrat en France avec son partenaire Crédit Agricole Consumer Finance. Depuis l’arrivée de MG Motor sur le marché français, ce partenariat a soutenu le développement de la marque qui est passée de 700 ventes en 2020 à plus de 25 000 en 2023, l’objectif étant confirmé.

Des offres de financement locatif attractives

MG Motor et Crédit Agricole Consumer Finance avaient acté leur partenariat pour toutes les solutions de financement locatives (LOA et LLD) à destination des particuliers, des artisans et des professions libérales en janvier 2021 et fort de bons résultats, le constructeur chinois, qui appartient au géant SAIC, a décidé de le reconduire avant le terme de 2023. Le nouvel accord comprend également des solutions de financement de stocks avantageuses pour les concessionnaires de MG en France.

MG et CACF ont fait le buzz avec le leasing social cher à Emmanuel Macron

Durant l’été 2023, MG et Crédit Agricole Consumer Finance ont frappé les esprits avec une offre de leasing social à 99 euros par mois sur la MG4. Le succès fut immédiat avec plus de 700 voitures vendues en seulement deux mois, soit environ 10 % des ventes totales de MG4 sur la période. MG Motor et Crédit Agricole Consumer Finance ont d’ailleurs décidé d’étendre cette offre de leasing sur la MG4 et d’y ajouter la MG5 jusqu’à la fin de l’année 2023.

MG a quatre lancements de nouveaux véhicules à l’agenda de 2024

« Le leasing social à 99 euros par mois lancé en juillet 2023 conjointement par MG Motor et le Crédit Agricole est la parfaite illustration de l’innovation au service de nos clients que nous souhaitons faire perdurer à l’avenir. Depuis trois ans, grâce à l’accompagnement du Crédit Agricole, nous avons pu doubler nos ventes chaque année. C’est pourquoi aujourd’hui nous prolongeons notre partenariat historique avec Crédit Agricole Consumer Finance qui a cru en MG bien avant le succès que nous connaissons sur le marché français », souligne Haojie Guo, président directeur général de SAIC Motor France, tout en rappelant que la marque MG va avoir quatre lancements de nouveaux véhicules à orchestrer en 2024.

La green attitude de Crédit Agricole

« En facilitant l’accès aux véhicules électriques et en renouvelant notre soutien à MG Motor, nous contribuons à la transition du parc automobile Français et à l’ambition forte de Crédit Agricole Consumer Finance qui est de devenir leader de la mobilité verte en Europe », indique pour sa part Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle « Services Financiers Spécialisés ».