MG Motor a vendu 21 946 voitures en Europe continentale en 2021

MG Motor vient de communiquer ses chiffres de ventes pour l’année 2021 en Europe. La marque chinoise d’origine anglaise et dont le siège européen est basé aux Pays-Bas a vendu 21 946 véhicules en Europe Continentale l’année dernière. Un résultat multiplié par trois par rapport à 2020, qui était doublement particulier pour MG. En effet, cette dernière s’installait dans plusieurs pays en 2020, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Présente depuis sa création en Angleterre, son pays d’origine, la marque MG a connu une histoire chaotique jusqu’à son rachat par le constructeur chinois SAIC Motor en 2007. Depuis 2019, la firme a entamé un déploiement en Europe avec une gamme largement orientée vers l’électrique. Ainsi, MG Motor s’est installée en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Suède en 2021. La firme a implanté 12 directions nationales et a recruté 400 points de vente et d’après-vente. Au total, la marque a donc immatriculé 52 546 voitures dans 16 pays. Sur ce total, le Royaume-Uni a représenté à lui seul 30 600 unités.

La France au deuxième rang

Derrière le Royaume-Uni, le marché français arrive au deuxième rang, avec 4 829 véhicules. La Suède complète le podium, avec 4 520 exemplaires. L’Allemagne et la Norvège sont au coude à coude avec 3 072 et 3 069 voitures. Le Danemark (1 497) et les Pays-Bas (1 142) sont les deux derniers pays à avoir dépassé les 1 000 unités. Derrière, les résultats vont de 919 immatriculations pour l’Italie à 27 pour le Portugal. Des bilans modestes, qui doivent être relativisés pour une marque en phase de déploiement sur des marchés matures.

Gamme élargie en 2022

L’année dernière, le SUV électrique ZS EV est arrivé en tête des ventes globales, avec 15 000 unités. Le deuxième est l’hybride rechargeable EHS Plug-in Hybrid et le troisième est le Marvel R, dont les commandes ont été ouvertes en octobre dernier. Ce modèle devrait animer l’année 2022 pour MG Motor, puisque les livraisons devraient intervenir dans les mois qui viennent, suite à la crise des semi-conducteurs. L’autre nouveauté des mois à venir sera le break MG5, qui constituera une offre originale sur le marché, avec sa motorisation 100 % électrique. « En 2022, nous voulons à nouveau tripler nos ventes. Nous présenterons de nouveaux modèles électriques, et accroitrons encore notre présence en Europe » souligne Matt Lei, Pdg de MG Motor Europe. Une étape supplémentaire pour cette marque, qui a fait le choix de confier sa représentativité à un vrai réseau de distribution, ce qui n’est pas le cas d’autres nouveaux entrants.