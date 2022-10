MG branche ses clients à Zeplug et ChargeGuru

A l’heure où les ventes de véhicules électrifiés progressent chaque mois à travers l’hexagone, l’accès à une solution de recharge à domicile est un facteur clé du passage à la mobilité électrique. Pour accompagner la commercialisation de ses véhicules 100 % électriques, notamment la MG4, MG Motor a noué un partenariat avec Zeplug et ChargeGuru pour faciliter la recharge électrique au domicile de ses clients. A l’instar de BMW, Volvo ou encore Mazda, MG a lui aussi été séduit par les solutions des deux start-ups qui s’adaptent à tous les lieux d’installation : copropriétés, maisons individuelles et entreprises. En 2021, Zeplug a passé le cap des 6 000 copropriétés validées sur l’ensemble du territoire France, représentant plus de 550 000 places de parking déjà équipées. De son côté, ChargeGuru accélère encore sa croissance avec plus de 3 000 points de charge installés l'an dernier.

« Ce partenariat vient s’inscrire dans notre ambition de faire de la mobilité électrique une réalité tangible pour le plus grand nombre, souligne Haojie Guo, PDG de SAIC Motor France. Tout comme nous voulons notre gamme simple et efficace, l’expertise de Zeplug et ChargeGuru nous permet de proposer une solution de charge claire et efficace à tous nos clients, particuliers ou professionnels, que ce soit en collectivité ou en individuel. Ce lancement arrive conjointement avec le lancement de notre futur best-seller : la MG4 Electric qui fait ses débuts sur le marché Français ce mois-ci. »

Grossir en part de marché

MG Motor explique que lors de l’achat d’une MG 100 % électrique en concession, le conseiller commercial du réseau orientera le client vers la solution la plus adaptée à ses besoins. En fonction de son profil, Zeplug ou ChargeGuru le contactera dans les 48 heures suivant le rendez-vous afin de définir les détails et conditions de l’installation de la solution de recharge.

Avec 142 points de vente au premier semestre, la marque chinoise couvrait 78 % du territoire national. La France conserve sa place de premier marché européen pour la seconde année consécutive. Un belle performance pour un réseau qui a été relancé l'an dernier. MG prévoit de passer de 0,54 à 0,70 % de part de marché d’ici à décembre. À l’horizon 2024, MG espère proposer une gamme de dix modèles pour couvrir tous les segments.