MG Motor France développe sa carte de recharge pour VE

MG n’est pas le premier constructeur à lancer sa propre carte de recharge, mais étant donné qu'il est de retour en Europe depuis 2020, il met inévitablement plus de temps à développer ses outils et services. Ainsi, MG Motor France complète la commercialisation de ses véhicules électriques avec une carte de recharge, créée en partenariat avec Chargemap. Cette carte offre l’accès en temps réel à un réseau de bornes de recharge déployées sur le sol européen. En utilisant la carte de recharge MG, les conducteurs auront accès à une couverture du marché français de plus de 93 %, comprenant plus de 80 000 points de charge compatibles. Cela inclut non seulement les réseaux locaux de bornes de recharge, mais également des stations de recharge rapides telles que Ionity, Tesla Superchargeur, Freshmile, Shell Recharge, Total Energies, ou encore Fastned. Ainsi, les automobilistes pourront profiter pleinement du maillage de Chargemap en se connectant à plus de 800 réseaux – regroupant plus de 350 000 points de recharge – à travers plus de dix pays européens.

Outre les particuliers, les professionnels peuvent aussi bénéficier de la solution Chargemap Business lors de leurs déplacements. Pour les entreprises, cette solution donne accès à une vue centralisée de l'ensemble des dépenses liées aux recharges d’un parc automobile. Notons que MG fournie cette carte de recharge gratuitement à ses clients lors de l’achat d’un véhicule 100 % électrique. Pour les clients qui possèdent déjà leur voiture, ils pourront se procurer cette carte dans le réseau MG Motor France au tarif client recommandé de 15 euros.