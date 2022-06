MG Motor France lance son SUV urbain ZS en thermique

Qui l’eût cru ? À l'heure où les constructeurs automobiles électrifient leurs gammes, la marque MG Motor... fait tout le contraire. Connu pour ses modèles électrifiés – les ZS, Marvel R et 5 sont 100 % électriques, l'E-HS est hybride rechargeable –, cet acteur vient d'introduire sur le marché français la version thermique de son SUV citadin lancé en 2020 et restylé en début d'année.

Surprenante, « cette décision correspond à une demande de notre clientèle, dont le profil d’utilisation ne correspond pas à la mobilité électrique et souhaite bénéficier du confort, des technologies et des 7 ans de garantie offerts par MG. Ce best-seller à l’international va nous permettre de répondre rapidement aux souhaits des Français, dans le plus dynamique des segments : celui des SUV citadins. Notre objectif final reste le même : proposer à tous les automobilistes français le choix le plus judicieux du marché », commente Haojie Guo, vice-président de MG Motor France.

Quelles caractéristiques techniques ?

Sous le capot de ce modèle de 4,32 mètres, le moteur électrique de 105 kW (143 ch) cède sa place à deux blocs essence. Esthétiquement, il est aisé de faire la différence entre les deux versions puisque celle carburant au sans-plomb retrouve une calandre ajourée tandis que l'électrique bénéficie d'une calandre pleine.

Les clients ont le choix entre un quatre-cylindres 1.5 l VTI-Tech développant 106 ch pour 141 Nm de couple et un trois-cylindres turbo 1.0 l T-GDi affichant 111 ch et 160 Nm de couple. Tous deux sont proposés avec une transmission manuelle, à cinq ou six rapports. Dans les deux cas, la consommation a été homologuée à 6,6 l/100 km. Les émissions de CO2 atteignent 149 g/km (classe D). Ce qui engendre un malus écologique de 898 euros.

Quels tarifs ?

Toujours proposé en finitions Comfort et Luxury, le MG ZS a pour solide argument une dotation de série complète. Sont ainsi présents, de série, l'aide au démarrage en côte, le régulateur/limiteur de vitesse, les feux à LED, la climatisation, un écran tactile de 10 pouces, la réplication des smartphones via Android Auto / Apple CarPlay. Le tout pour des tarifs contenus, puisque la grille tarifaire démarre à 16 990 euros et atteint 20 490 euros.