MG Motor investit le segment des compactes électrique avec la MG 4

Après avoir lancé successivement plusieurs SUV et un break, le constructeur chinois MG Motor se positionne désormais sur le créneau des berlines compactes avec un modèle inédit affiché sous la barre des 30 000 euros.

La gamme de MG Motor ne cesse de s'étoffer. Présentée en juin dernier, la berline compacte MG 4 - 100 % électrique - est désormais officiellement commercialisée. Pour mémoire, cette concurrente des Citroën ë-C4, Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3, propose des dimensions plus généreuses que les modèles pré-cités, avec 4,29 mètres de long (dont 2,70 m d'empattement) et 1,84 mètres de large pour 1,50 mètres de haut.

Basée sur la nouvelle plateforme MSP de sa maison-mère SAIC, la nouvelle MG 4 s'offre une batterie ultra-fine permettant d'abaisser son centre de gravité et garantir de meilleures sensations de conduites, selon le constructeur. Déclinée en 51 kWh ou 64 kW, elle permet de parcourir 350 ou 450 kilomètres entre deux charges. Une déclinaison 77 kWh portant l'autonomie du véhicule à plus de 500 kilomètres est d'ores et déjà prévue. Sa commercialisation étant programmée à une date ultérieure.

Une berline compacte zéro émission à moins de 30 000 euros

Motorisée par un bloc de 150 kW (204 ch), cette première berline compacte badgée MG Motor est disponible en trois finitions - Standard, Confort et Luxury - à l'équipement plutôt généreux. Nouvelle venue sur un segment C (berlines compactes) très disputé par les constructeurs, la MG 4 s'affiche à des tarifs très agressifs.

En entrée de gamme, le constructeur facture son nouveau modèle 28 990 euros. Un tarif auquel il convient de retrancher le montant du bonus écologique accordé par l'État. Ainsi, cette berline zéro émission se rapproche des tarifs d'une citadine thermique haut de gamme.