Le constructeur chinois MG cartonne en France

Avec des immatriculations en hausse de 166 % l’an passé en France (et une part de marché passant de 0,29 à 0,83 %), MG Motor a explosé ses objectifs initiaux, revendiquant même son titre de constructeur à la plus forte progression sur le marché français.

En effet, la marque visait les 10 000 unités au cours du précédent exercice. C’est plus qu’escompté : 13 170 véhicules vendus. 2022 a même été ponctuée par un mois de décembre record, puisque MG a atteint les 2 708 immatriculations (+ 319,8 %) en France et DROM, soit 1,64 % de part de marché. « Cela s’est fait naturellement, à la fois grâce à la croissance de notre réseau, comptant aujourd’hui 150 points de vente et d’entretien en France et DROM et à notre portefeuille de produits parfaitement calibrés pour répondre aux besoins des Français. Preuve en est notre mix de vente, avec 60 % de nos volumes réalisés auprès des particuliers », déclare Julien Robert, directeur des ventes et du réseau MG Motor France.

Les ventes ont été portées par le SUV compact MG ZS qui a totalisé 6 080 immatriculations en France et DROM (+ 175 %), suivi des MG EHS (2 501 immatriculations) et MG Marvel R (1 631 immatriculations) qui réalisait sa première année pleine de commercialisation.

Perspectives pour 2023

Si les équipes de MG Motor dévoileront la nouvelle feuille de route le 24 janvier prochain, elles anticipent déjà « une progression nette » grâce à un portefeuille de commandes de plus de 7 000 voitures, dont plus de la moitié porte sur la MG4. « En 2023, nous continuerons de dynamiser notre entreprise, avec le développement de notre gamme, un renforcement de notre réseau et une meilleure disponibilité de nos produits », confirme Haojie Guo, président directeur-général de MG Motor France.