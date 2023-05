Le constructeur chinois MG s’attaque à l’Inde avec une citadine à moins de 9 000 euros

Le constructeur chinois MG va proposer en Inde une citadine électrique de moins de trois mètres de long et à moins de 9 000 euros afin de s’adapter à la demande de ce nouveau territoire. Son nom : MG Comet EV.

Depuis 2020, MG a réussi sa réimplantation en Europe en déployant une gamme de véhicules exclusivement électriques à des prix ultra compétitifs. Au terme de cette première étape réussie, la marque britannique filiale du groupe chinois SAIC a donc décidé de s’attaquer à d’autres marchés. Parmi toutes les possibilités, son viseur s’est braqué sur l’Inde. Un choix nullement surprenant dans la mesure où l’industrie automobile vante, depuis plusieurs années, les atouts de ce territoire en plein essor.

230 kilomètres d'autonomie

MG prévoit donc d’y commercialiser une citadine électrique baptisée Comet EV, basée sur la Wuling Air EV, elle-même disponible en Chine et Indonésie (la marque Wuling fait partie de la coentreprise SAIC-GM-Wuling). Sorte de petit cube monté sur quatre roues de 12 pouces, cette voiture à trois portes se diffère des quadricycles et de la gamme MG européenne par ses dimensions réduites : 2,97 m de long, 1,51 m de large et 1,64 m de haut. Elle peut accueillir quatre passagers à son bord.

D’un point de vue technique, elle est dotée d’un moteur électrique d’une puissance de 42 chevaux, alimenté par une batterie lithium de 17,3 kWh (placée sous les sièges avant) pouvant offrir une autonomie électrique de 230 kilomètres avec une charge (selon les homologations indiennes). MG préconise un peu plus de 5 heures de recharge pour passer de 10 à 80 % grâce à un chargeur embarqué de 3,3 kW. Enfin, la citadine est équipée de deux écrans 10,25 pouces (Android Auto et Apple Carplay disponibles), de ports USB ou encore de la caméra de recul.

Pour s’adapter au marché indien, MG proposera cette citadine à environ 8 800 euros. Aucune commercialisation de ce modèle n’est prévue en Europe pour l'instant.