« MG va homogénéiser ses opérations de marketing réseau », annonce Anna Gourovitch

MG Motor connaît une forte croissance de ses ventes en France. En mars 2023, MG a immatriculé 1 993 véhicules neufs, soit une croissance de 141 %.

Répartition des ventes de MG Motor (France + DROM) par modèle (mars 2023)

Modèles Immatriculations MG4 1 005 MG5 139 MG ZS 374 MG EHS 325 MG Marvel R 150

Depuis son lancement en France il y a un an et demi, le réseau s’est aussi développé à la vitesse grand V et MG s’appuie sur un réseau articulé autour de 150 concessions. Trente nouvelles ouvertures sont attendues en 2023 et à l’horizon 2024-2025, le maillage devrait atteindre 200 points de vente et services.

MG a donc choisi de structurer les outils marketing dans le réseau et s’appuie notamment sur l’expertise automobile reconnue de l’agence Ekstend.

Auto Infos : Quelle a été la genèse de ce projet marketing ?

Anna Gourovitch : Le développement du réseau a été très rapide et nous travaillons avec des grands groupes dotés de services marketing bien staffés, mais aussi avec des groupes de taille plus modeste qui n’ont pas les mêmes ressources. Nous voulions donc homogénéiser nos pratiques marketing pour gagner en efficacité globale. Nous sommes aussi passés par un appel d’offres, car nous n’avions pas les ressources suffisantes au siège, et nous avons retenu l’agence Ekstend qui fait référence dans le secteur automobile.

Auto Infos : Quelles seront vos priorités et quel est le coût de cette prestation pour le réseau ?

Anna Gourovitch : Nous allons nous focaliser sur la communication digitale, pour mieux centraliser nos achats médias, notamment sur Google et dans l’environnement Meta, soit Facebook et Instagram. L’objectif est de générer des leads qualifiés et les tout premiers résultats sont prometteurs, même s’il est encore trop tôt pour dresser un quelconque bilan. Nous travaillons sur deux niveaux, au local et sur le relais des opérations nationales pour les augmenter, entre guillemets. Pour les concessionnaires, qui ont été associés à la démarche bien entendu, le coût est mesuré, avec une facturation de 200 euros par véhicule au début de chaque trimestre. Ensuite, nous fonctionnons selon le principe d’un euro pour un euro et chaque euro investi par le concessionnaire est récupéré en équivalent campagne. C’est très transparent et nous avons un tableau de bord de suivi dédié.

« Toutes les pages du réseau seront standardisées sur Google My Business »

Auto Infos : Les concessionnaires gardent cependant la main sur leurs propres initiatives n’est-ce pas ?

Anna Gourovitch : Naturellement. Ce que je viens d’évoquer, les 200 euros par véhicule, sont la seule obligation, mais par ailleurs, les distributeurs peuvent monter leurs propres opérations et continuer à travailler avec les agences de marketing locales qu’ils connaissent bien. Nous sommes surtout force de proposition, pour des leviers d’optimisation au local de ce que nous faisons en central, par exemple.

Auto Infos : Concrètement, quelles seront vos premières actions ?

Anna Gourovitch : Dans le périmètre des achats médias, l’e-réputation, nous optimisons notre positionnement dans l’environnement Meta, Facebook et Instagram en fait, pour générer plus de leads qualifiés, toujours de meilleure qualité. Ensuite, nous relayons la démarche avec SalesForce. Nous nous attachons aussi à uniformiser la présence de la marque et du réseau sur Google My Business. Toutes les pages Google My Business du réseau sont standardisées et nous alimentons Google de manière plus cohérente et synchronisée.

En outre, nous proposons une plateforme centralisée pour les achats de PLV et le marchandising. Sur ce dernier point, cela se traduit par des packs de livraison, des packs anniversaire achat client, des packs livraison, etc. En amont, nous travaillons bien sûr toujours sur la notoriété de la marque en France. Elle est en progression et surtout, c’est le nouveau MG qui est de mieux en mieux identifié, ce qui est important.