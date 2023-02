MG va lancer deux nouvelles versions de la MG4

Le 1er février dernier, l’heure était au bilan. En effet, les équipes de MG ont dévoilé les performances de la marque en France. Un bilan plus que satisfaisant dans la mesure où elle enregistre une progression de ses immatriculations de l’ordre de 166 % en un an. MG prévoit donc de battre ce record cette année, grâce à son plan produits et un modèle en particulier : la MG4.

Car la compacte 100 % électrique est incontestablement la reine de la gamme. En 2022 déjà, dès son lancement courant septembre, elle avait su créer la demande, dépassant toutes les prévisions. « Depuis le mois de septembre et le lancement de la MG4, nous avons triplé notre rythme de commandes et notre portefeuille nous permet déjà d’envisager une très forte croissance en 2023 », estimait Julien Robert, directeur des ventes et du réseau de MG Motor France. 2023 sera donc la première année pleine de commercialisation du modèle. C’est d’ailleurs en s’appuyant sur celui-ci que MG table sur 20 000 livraisons cette année. « Nous ferons peut-être mieux selon les allocations et notamment le potentiel BtoB qui reste assez peu exploité pour notre marque », poursuit Julien Robert. « Le bonus écologique de 7 000 euros peut aussi constituer un apport supplémentaire de commandes. Notamment grâce à MG4 qui débute à 22 990 euros ou 249 euros par mois sans apport pour la finition standard ».

20 000 immatriculations en 2023

Pour l’heure, sur les 20 000 unités ciblées, la MG4 concentre un tiers de cet objectif en portefeuille de commandes. Les cinq étoiles décrochées par le modèle lors des tests EuroNCAP ont sûrement joué en sa faveur. Sur le volume de commandes, 55 % des clients ont opté pour la finition haut de gamme Luxury équipée de la batterie 64 kWh, tandis que 35 % des ventes portent sur le modèle d’entrée de gamme avec sa batterie de 51 kWh. « Il est certain que la MG4 décrochera la première place en termes de prises de commandes cette année en France. Elle deviendra la première voiture à intégrer le top 10 des ventes de VE et consolidera la place de MG parmi les dix premiers constructeurs de véhicules électriques ».

On l’aura donc compris, MG soutiendra autant que faire se peut sa protégée électrique. Le coup de pousse arrivera en France au cours de l’été 2023, puis que deux déclinaisons seront lancées. La première sera la MG4 XPower équipée d’une batterie de 64 kWh. Elle décuplera une puissance de 450 chevaux et pourra dépasser le 0 à 100 kilomètres en moins de 4 secondes. La seconde proposition disposera d’une autonomie étendue et d’une batterie plus importante. En outre, le modèle accueillera en plus quelques nouveautés dans les prochains mois, à savoir un planificateur d’itinéraire, la fonction One pédal et des nouvelles jantes.