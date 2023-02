MG va ouvrir 30 nouvelles concessions en 2023

Les équipes de MG ont présenté les performances de la marque en termes d'immatriculations en Europe et en France. Celle-ci vise les 20 000 livraisons de véhicules neufs en 2023 et l'ouverture de 30 nouveaux points de vente sur tout le pays.

MG cartonne. Deux ans après son grand retour sur le territoire européen, la marque asiatique continue de s’y développer. Depuis 2020, elle a ouvert 830 points de vente dans 30 pays européens et écoulé 110 000 véhicules neufs l’an dernier. Ses marchés les plus actifs sont le Royaume-Uni où 50 000 voitures ont été immatriculées en 2022. C'est trois fois plus que l'Allemagne et la France qui comptent respectivement 15 000 et 13 170 immatriculations. Dans l’Hexagone, la marque enregistre donc une croissance de 166 % par rapport à 2021 (4 951 unités) et une part de marché de 0,83 %. En outre, les trois quarts des ventes de MG sont électrifiées. Ces performances ont permis à la marque de se placer au rang de sixième constructeur de véhicules électriques en France et dans le top 20 des marques généralistes en tenant compte des résultats du dernier trimestre 2022.

Parmi les 13 170 immatriculations, le canal des particuliers a représenté 58 % du volume de ventes – et ce, grâce à la garantie 7 ans/150 000 kilomètres et aux offres de location sans apport - tandis que les loueurs de courte durée ont représenté 19 %. « C’est un peu plus que la moyenne du marché mais c’est une stratégie bien réfléchi, explique Julien Robert, directeur des ventes et réseaux MG France. En raison de la reprise du tourisme, la LCD reste profitable. Par ailleurs c’est aussi une façon pour MG de compenser l’absence de parc roulant existant, dû à notre jeune âge, mais aussi de proposer des véhicules d’occasion à notre réseau ». Enfin les véhicules de démonstration ont représenté 14 %, contre 9 % pour les ventes à société. Sur ce dernier point, MG espère justement faire progresser ses ventes aux entreprises grâce à son partenariat avec Arval noué l’an passé.

La poursuite du développement en France

Les équipes de la marque n’ont cessé de le rappeler : elle doit sa progression à ses investisseurs, toujours plus nombreux au fil des mois. La France (DROM compris) compte à ce jour 150 concessions à la façade noire et blanche, ce qui représente 80 % de la couverture nationale. L’objectif étant d’en ouvrir 30 de plus en 2023, avant d’arriver aux 200 structures en 2024 ou 2025. « Les showrooms doivent être exclusifs mais nous ne demandons pas nécessairement des investissements démesurés » nuance Julien Robert qui confirme d’ailleurs être à la recherche de nouveaux partenaires.

Pour se faire, MG compte sur son plan produits mais également sa notoriété « Il va falloir continuer à investir dans le marketing, dans les standards de représentation pour développer notre notoriété et faire connaître nos produits. L’image de la marque est bonne mais reste une construction permanente et cela passe par des investissements humains et architecturaux. Les clients achètent leur première MG donc nous avons une seule chance de faire une bonne impression face à une concurrence féroce et qui se bat sur un marché complexe ». En 2023, MG prévoit donc de recruter de nouveaux vendeurs et d’étoffer les rangs de ses collaborateurs français.

Prévisions pour 2023

Au cours de janvier 2023, MG a vendu sa 20 000eme voiture neuve. Une satisfaction d’autant que MG vise justement la barre symbolique des 20 000 livraisons en 2023. En ce début d’année, MG a amassé un portefeuille de 7 000 commandes. Enfin, concernant le marché des VO, le constructeur ambitionne de créer un label d’ici quelques années, lorsqu’elle pourra proposer assez d’unités à ses clients.