Michelin affiche d’excellents résultats financiers et acquiert Flex Composite pour intensifier sa diversification

Dans la foulée d'une excellente année 2022, une bonne performance était attendue par les marchés, mais en publiant ses résultats financiers du premier semestre 2023, Michelin a dépassé les prévisions du consensus des analystes. Au premier semestre 2023, le groupe dirigé par Florent Menegaux a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 5,9 %, à 14,1 milliards d’euros, et un résultat opérationnel des secteurs en hausse de 11,4 %, à 1,7 milliard d’euros. Le free cash-flow (avant acquisitions) du leader mondial du marché des pneumatiques ressort à 922 millions d’euros.

Succès des ventes 'Hors-Pneu' : une priorité stratégique pour Michelin

« Les marchés du pneu sont stables pour le Tourisme et en baisse pour le Poids lourd, tirés par les ventes première monte mais freinés par le déstockage important de la distribution et des flottes B2B », précise un porte-parole de Michelin, en précisant que le groupe a compensé la légère baisse de ses volumes (- 3,7 %) par un effet prix et mix positif (9,4 %). En outre, les vente « Hors-Pneu », une priorité stratégique de Florent Menegaux, ont augmenté de 17 % à taux de change constants.

Diversification stratégique : Michelin acquiert Flex Composite Group pour renforcer son positionnement

Si le secteur du transport routier a souffert, Michelin a pu s’appuyer sur les segments « Automobile » et « Spécialités ». Ainsi, « la marge opérationnelle des Spécialités a augmenté pour s’établir à 18,3 %, grâce au dynamisme des segments mines, avion et matériaux de haute technologie ». Dans ce dernier secteur, poursuivant sa stratégie de diversification, Michelin va réaliser une nouvelle opération de croissance externe et prendre le contrôle de Flex Composite Group pour 700 millions d’euros. Michelin compte réaliser entre 25 % et 30 % de son chiffre d’affaires en dehors des activités pneumatiques d’ici 2030. Florent Menegaux privilégie trois grands secteurs pour cette diversification : le médical, l’aéronautique et l’aérospatial.

Florent Menegaux voit ses orientations stratégiques validées par les marchés

« Les résultats du groupe ont été bons au premier semestre, dans un contexte de transformation accélérée des marchés auquel nous nous adaptons en permanence. Michelin dispose de nombreux atouts avec des offres de produits et de services de qualité qui, associés à des prix et à un mix appropriés, nous permettent de nous concentrer sur les segments de marchés les plus générateurs de valeur. Je tiens à féliciter nos équipes pour leur agilité et les résultats obtenus dans un environnement toujours difficile dans les segments Poids Lourd et Beyond Road. Dans les Matériaux de Haute Technologie, le déploiement de notre stratégie accélère avec l'acquisition annoncée de Flex Composite Group », commente Florent Menegaux, président de Michelin.

Révision à la hausse des prévisions 2023 : Michelin confiant dans ses perspectives de croissance

Florent Menegaux annonce donc une révision à la hausse des prévisions financières pour l’exercice 2023 : « la guidance 2023 est revue à la hausse avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants supérieur à 3,4 milliards d’euros (contre 3,2 milliards d’euro précédemment) et un cash-flow libre avant acquisitions de plus de 2 milliards d’euros (contre 1,6 milliard d’euros précédemment) ».

Florent Menegaux, président de Michelin.