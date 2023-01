Michelin Connected Fleet fête un an de succès

L’Automobile & L’Entreprise : Pouvez-vous revenir sur la stratégie qui a poussé à la création de Michelin Connected Fleet ?

Assem Deif : La stratégie du groupe est de renforcer sa position en développant ses activités autour du pneu. Des activités annexes qui doivent représenter, à l’horizon 2030, une part croissante de son chiffre d’affaires. Fort de cela et d’acquisitions successives, comme avec Masternaut en 2019, Michelin affiche une volonté forte de développer et renforcer ses solutions de gestion de flotte connectées autour d’une seule marque ombrelle, lancée fin 2021 lors du salon Solutrans et baptisée Michelin Connected Fleet.

L’Automobile & L’Entreprise : Quel bilan tirez-vous de cette première année d’existence ?

Assem Deif : Nous sommes très fiers et c’est une grande satisfaction pour le groupe qui constate une montée en puissance de la marque. L’enjeu a été de développer notre visibilité sur le marché, et notamment en France, afin de faire valoir notre proposition de valeur qui est basée sur trois aspects : d’abord une technologie de collecte des données sur tous types de véhicules à travers nos boîtiers et des partenariats avec certains constructeurs comme Renault ou Stellantis ; ensuite notre solution de gestion de flotte connectée reliée à sa plateforme SAS et ses applications mobiles ; et, enfin, notre service d’accompagnement pour travailler les enjeux prioritaires de nos clients (sécurité, écoconduite, transition énergétique…). En parallèle, nous avons lancé notre offre poids lourd sur les activités de transport et de logistique en adressant les flottes de semi-remorques et tracteurs. Nous sommes fiers d’accélérer sur ce marché, qui fait face à des enjeux majeurs, en apportant de la valeur autour de la data sur le pneumatique et le véhicule.

L’Automobile & L’Entreprise : Quels ont été les résultats de l’année 2022 ? Et comment se positionne la France ?

Assem Deif : À ce jour, 10 000 clients utilisent les solutions Michelin Connected Fleet en Europe, ce qui représente un parc de 250 000 véhicules. Le marché français est dynamique puisque nous comptons plus de 300 nouveaux clients européens en 2022, dont 60 % en France parmi lesquels des sociétés telles que Securitas, Transdev, Axione ou encore Chalavan et Duc. Des noms qui traduisent la capacité de Michelin Connected Fleet à adresser, grâce à une offre globale, des segments de marché très variés. L’Hexagone a ainsi une place significative dans la croissance de notre activité et nous avons de beaux projets avec des entreprises de toute taille.

L’Automobile & L’Entreprise : Quels sont les principaux enjeux de vos clients ?

Assem Deif : Dictés par le contexte actuel, les enjeux sont d'abord environnementaux. La loi d’orientation des mobilités (LOM) pousse les entreprises à se mettre en conformité au regard de leur flotte. Nous les accompagnons dans cette transition notamment avec notre solution « MoveElectric » qui aide les flottes automobiles à basculer vers le véhicule électrique, à adopter l’infrastructure de recharge associée et piloter l’usage au quotidien. Sur l’activité poids-lourd, nous avons de plus en plus de sollicitations au regard de la législation TPMS. Enfin, les sociétés accélèrent aussi sur des projets de gestion de flotte connectée pour faire face à l’explosion des coûts.

L’Automobile & L’Entreprise : Selon vous, la remontée de données est-elle aujourd’hui un élément indispensable pour une gestion de flotte efficiente ?

Assem Deif : L’enjeu n’est plus la collecte de la donnée mais ce qu’on va en faire et comment on va accompagner nos clients dans l’interprétation au service des enjeux. C’est pourquoi chez Michelin nous misons sur un accompagnement sur-mesure par des experts dédiés, afin de transformer les données collectées en efficacité opérationnelle. Le chargé d’expérience client Michelin Connected Fleet analyse régulièrement les indicateurs clés de performance du parc, il prodigue des recommandations et un plan d’actions spécifique. Objectif : aider le gestionnaire de flotte dans sa prise de décisions concernant des actions de formation à destination de ses conducteurs, des actions de maintenance de ses véhicules ou de remplacement de ceux-ci, afin de réaliser des économies à long terme et d’améliorer la productivité de sa flotte.

L’Automobile & L’Entreprise : Quelles sont vos ambitions pour l’année qui commence ?

Assem Deif : L'année 2022 n'était que le début du déploiement de Michelin Connected Fleet, et 2023 s'annonce passionnante. Au programme : une nouvelle expansion géographique en Suède et en Afrique du Sud, l’amélioration des solutions existantes et le lancement de nouvelles solutions pour les VUL avec un module de maintenance très visuel, les poids lourds et les véhicules électriques.