Michelin dans le gotha mondial de l’innovation

À l’occasion de son forum R&D, qui s’est tenu dans son centre de technologie près de Clermont-Ferrand, Michelin a célébré son prix décerné par Clarivate, qui place le groupe parmi les 100 entreprises les plus innovantes dans le monde en 2022. Clarivate est mondialement reconnu dans la fourniture d'informations et d'analyses fiables pour accélérer le rythme de l'innovation.

« Les analystes de Clarivate utilisent des techniques informatiques propres pour comparer 50 millions d'idées d’innovation, à travers des milliers de références, grâce à des milliards de calculs, afin de découvrir les 100 innovateurs les plus performants sur un périmètre international », précise un communiqué. On peut relever que les 100 entreprises les plus innovantes sont concentrées dans un petit nombre de pays, seulement 12 au total.

Relever le défi de la durabilité des matériaux

Tout en félicitant Michelin, Ed White, chef analyste and vice-président Propriété intellectuelle et innovation chez Clarivate, souligne que « l'activité de l’innovation mondiale est aujourd'hui bien plus importante, plus diverse et plus complexe qu'il y a dix ans, lorsque nous avons lancé le Top 100 Global Innovators ».

« Nous avons de formidables défis devant nous qui sont autant d’opportunités à relever : l’électrification du marché automobile, les défis liés à notre ambition de 100 % de matériaux durables en 2050 ou bien encore les innovations liées à nos activités au-delà du pneu. Cet esprit anime toute la communauté de recherche et développement du groupe. C’est une conviction forte et c’est à l’ensemble de nos équipes dans le monde que ce prix revient », met en avant Éric Vinesse, directeur R&D et membre du comité exécutif de Michelin.

La diversification à l'agenda de Michelin

En 2021, Michelin a déposé 247 brevets, pour un total de 11 627 brevets actifs dans le monde. Sous l’impulsion du président Florent Menegaux, Michelin centre ses programmes d’innovations sur les pneumatiques, la mobilité connectée, notamment pour les flottes et les véhicules lourds, mais se diversifie aussi « en travaillant sur le médical, l’hydrogène, l’impression 3D métal, les matériaux de haute technologie ou de nouveaux usages ».