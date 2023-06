Michelin en renfort de l’ASM Clermont Auvergne

Le groupe Michelin devient actionnaire à 100 % de l’ASM Clermont Auvergne et compte lui redonner un peu d’air au niveau financier. Le club de rugby des « Jaune et Bleu » était en difficulté et ce soutien lui permet d’envisager un plan de transformation avec sérénité.

Depuis le 13 juin 2023, le groupe Michelin est actionnaire à 100 % de l’ASM Clermont Auvergne. Le géant mondial des pneumatiques annonce son objectif de pérenniser le club et d’accompagner son projet de transformation, en injectant notamment 11 millions d’euros.

En effet, ces dernières années, la situation financière du club de rugby s’est grandement détériorée, sous l’effet d’une restructuration sportive, de la crise sanitaire, de résultats sportifs en baisse, etc. Les comptes étaient passés dans le rouge et aucune issue ne se dessinait, surtout que les résultats sportifs étaient en berne (10e du dernier Top 14).

Des hommes neufs pour assurer le redressement de l’ASM Clermont Auvergne

Pour piloter ce redressement sportif et économique, le conseil d’administration de l’ASM Clermont Auvergne a acté le 22 mai 2023 la création d’un poste de directeur général, confié à Benoît Vaz, chargé de mission auprès de la présidence depuis janvier 2023. Benoît Vaz aura pour mission de seconder Jean-Claude Pats, président du club depuis le 1er juin 2023, en prenant en charge la gestion et le développement opérationnel de l’ensemble des activités de l’ASM Clermont Auvergne.

Groupe mondial, Michelin reste très lié à Clermont et sa région

Pour Michelin, cette décision s’explique naturellement par l’ancrage du club dans Clermont-Ferrand et ses environs et par l’envie de rayonner dans un territoire dont il est le premier pourvoyeur d’emplois, directs et indirects. À terme, Michelin ne compte rester l’actionnaire unique du club et le capital pourra être ouvert à d’autres partenaires, notamment issus du tissu économique de la région.

Pour les amateurs de symbole, on peut enfin rappeler que l’association sportive avait été créée en 1911 par… Marcel Michelin.