Michelin et les start-up Part 1 : Carbios accélère sur le recyclage des plastiques

Lors de ses Innovation Days organisés fin 2021 sous l'égide de Florent Menegaux, Michelin avait mis à l’honneur plusieurs start-up et Carbios en faisait partie. Spécialiste de la gestion de la fin de vie des plastiques et des textiles, l’entreprise a développé une enzyme qui vient casser la chaîne du polymère et permet de transformer et de recycler le PET à l’infini.

Le lien avec Michelin ? Il est en fait de plusieurs natures. Tout d’abord, on peut rappeler que le PET est utilisé dans les fils qui entrent dans la composition des pneumatiques. Des fils qui sont transformés en cordes pour renforcer les mélanges de gomme, étant entendu que le filage du PET est une opération très technique.

Michelin est bien plus qu’un sleeping partner pour Carbios

Par ailleurs, Michelin détient 4% du capital de Carbios et accueille surtout depuis septembre 2021, sur son site historique de Cataroux, à Clermont-Ferrand, le premier démonstrateur industriel du procédé C-Zyme de Carbios. Les premiers résultats ont été très bons et les perspectives annoncées d’un site industriel, avec une capacité initiale de 40000 tonnes de matières plastiques entrantes, pour 2025 se précisent. Les levées de fonds ont déjà été menées à bien (114 millions d’euros récemment dont 65% seront alloués au projet industriel) et l’entreprise a encore une marge de manœuvre confortable pour travailler financièrement autour de sa dette.

Bien négocier le jalon de 2025

La direction de Carbios vient d’annoncer la présélection de « deux producteurs de PET d’envergure mondiale. Les sites industriels envisagés se trouvent sur le territoire européen, dont l’un en France ».

« Pour consolider notre stratégie et être au rendez-vous en 2025, date à laquelle de grands acteurs industriels visent un packaging 100% recyclable et recyclé, nous amorçons la dernière étape de notre développement industriel. Les discussions engagées avec les différents partenaires potentiels et les pouvoirs publics vont se poursuivre et nous serons en mesure de communiquer l’implantation de notre future unité de référence dans les prochaines semaines », ajoute Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios.

La start-up a de nombreux débouchés (bouteilles en plastique, barquettes, textiles en polyester…) et outre Michelin, bénéficie de l’appui de plusieurs industriels, de partenaires académiques et d’un consortium réunissant notamment L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.