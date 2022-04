Michelin, Faurecia et Symbio, un attelage premium pour le camion à hydrogène

Sélectionnés par la California Energy Commission (CEC), Symbio, Faurecia et Michelin vont développer un camion de classe 8 à hydrogène. Baptisé Symbio H2 Central Valley Express, le projet entrera en phase de test fin 2023.

La California Energy Commission (CEC) a sélectionné Symbio, Faurecia, Michelin, ainsi que GTI et d’autres partenaires industriels, pour le développement et la démonstration d'un camion de classe 8 à pile à combustible destiné au transport régional, dans le cadre d’un programme zéro émission soutenu par l'État. Le projet pourra s’appuyer sur une aide budgétaire de deux millions de dollars.

Des tests en conditions réelles et intensives

Dès 2023, le camion Symbio H2 Central Valley Express sera testé en conditions de circulation intensives pendant 12 mois sur un itinéraire de 650 kilomètres entre l'Inland Empire et le nord de la vallée de San Joaquin. Dans ce périmètre, il pourra bénéficier des infrastructures d'avitaillement en hydrogène fournies notamment par Air Liquide, Shell et Trillium.

Des équipementiers aux expertises convergentes

Forvia (ex-Faurecia) apportera son expertise dans le développement des systèmes de stockage d'hydrogène en fournissant un dispositif complet composé de cinq réservoirs homologués à 700 bars. Pour sa part, Michelin fournira des pneus spéciaux à faible résistance au roulement qui allient sécurité, longévité, protection de l'environnement et capacité de charge accrue. Symbio, qui est désormais une co-entreprise entre Michelin et Forvia, concevra, développera et intégrera sur une plateforme Freightliner Casacadia un système de piles à combustible pour poids lourds long-courriers basé sur sa technologie StackPack.

Lever les freins à la commercialisation des solutions à hydrogène

« Être choisi parmi un groupe de solides références du marché montre que Symbio est reconnu comme un acteur de premier plan de la mobilité hydrogène. Michelin et Faurecia promeuvent l'hydrogène à travers cette joint-venture, car nous sommes convaincus qu'il existe un moyen de développer la mobilité tout en protégeant l'environnement », déclare Alexis Garcin, président de Michelin Amérique du Nord. « Avec ce projet, nous sommes déterminés à lever les freins actuels à la commercialisation et à accélérer l'adoption de solutions hydrogène zéro émission pour la mobilité lourde du transport de marchandises », souligne aussi Rob Del Core, directeur général de Symbio Amérique du Nord, tandis que Jose-Vicente March, directeur général solutions zéro émission pour Faurecia Amérique du Nord, conclut : « Ce projet met en évidence la force d'un écosystème unique constitué de partenaires technologiques innovants dont Faurecia est fier de faire partie et ce, dans une région, la Californie, qui est fer de lance en matière d’énergies durables ».