Michelin mise sur le « data-driven » avec Confluent

Étant l’un des plus grands fabricants de pneus au monde, le groupe Michelin et ses équipes nécessitent l’accès à des données mises à jour en temps réel afin de connaître, par exemple, l’état précis des matières premières ou assurer le bon fonctionnement de ses opérations logistiques internationales. Doublant ses activités de services de mobilité, Michelin fournit aussi des informations sur l’état des pneumatiques ou des recommandations d’itinéraire à ses clients, renforçant l’importance de disposer de datas fiables.

Pour cela, Michelin s’est en premier lieu tourné vers la version open source de la plateforme de streaming de données Apache Kafka pour stocker et traiter ces informations sous la forme de flux continus. Toutefois, l’usage de Kafka au sein de Michelin n’étant pas évolutif et induisant des difficultés de gestion et d'administration que le pneumaticien s’est alloué les compétences directes de Confluent, la société derrière Apache Kafka, via Confluent Cloud. Celle-ci va « aider Michelin à devenir une entreprise résolument numérique et axée sur les données », affirme Yves Caseau, Group Chief Digital and Information Officer chez Michelin.

Optimiser le système de gestion de stock

Grâce à Confluent Cloud, Michelin peut ainsi rationaliser l’utilisation d’Apache Kafka et réduire de 35 % ses coûts opérationnels tout en accélérant le processus de mise sur le marché d’une solution d’environ huit à neuf mois. Grâce à ce « data-driven » (ou pilotage par la donnée), Michelin a également su améliorer la disponibilité de ses données dans le cloud. Par conséquent, « Confluent Cloud s’est imposé comme une pièce centrale de notre infrastructure puisqu’il s’agit d’une plateforme qui nous permet de streamer nos données en temps réel et donc de tirer pleinement parti de leur puissance », fait valoir Yves Caseau.