Michelin rejoint le programme MAN ProfiDrive

À partir du 1er janvier prochain, comme annoncé au dernier salon IAA en septembre, Michelin deviendra, pour une durée de trois ans, le partenaire global de MAN ProfiDrive, le programme de formation continue des chauffeurs proposé par le constructeur de camions.

Il concerne la sécurité, les systèmes d’assistance, les économies de carburant, l’utilisation de la télématique, ainsi que tous les domaines relatifs à la gestion de flottes. Proposé depuis une quarantaine d’années dans 67 pays, ProfiDrive a déjà profité à des milliers de conducteurs. Le programme propose aussi bien les formations professionnelles obligatoires que des formations spécifiques pour les clients.

Michelin apportera son expertise dans le domaine des pneumatiques mais réfléchit également à la possibilité d’un engagement plus large. « Nous souhaitons et voulons apporter notre contribution à un engagement global pour la sécurité et la mobilité durable dans le domaine des véhicules industriels. Et plus spécialement dans une approche qui va au-delà des simples pneumatiques », a annoncé Phillipp Osbomk, vice-président des ventes BtoB de Michelin Europe du Nord.