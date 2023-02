Michelin signe une bonne année 2022 malgré la crise

Portées par une politique de prix rigoureuse et la croissance rapide des activités hors-pneus, les ventes ont augmenté de 20,2 % pour atteindre les 28,6 milliards d'euros. Le résultat opérationnel des secteurs s'élève à 3,4 milliards d'euros.

« Dans un contexte chaotique impacté par plusieurs crises systémiques, Michelin a délivré en 2022 des résultats solides, résume Florent Menegaux, président de l’entreprise. En gardant à l’esprit nos ambitions à long terme, nous avons maintenu l’ensemble de nos investissements en industrie et R&D. Je tiens à saluer l’engagement de nos collaborateurs : il contribue, année après année, au succès du développement du groupe ». Le précédent exercice a été particulièrement difficile pour l’industrie automobile et l’équipementier français n’a pas été épargné. Pourtant, celui-ci affiche une augmentation de ses ventes pour s'établir à 28,6 milliards d’euros contre 23,8 milliards en 2021 (+ 20,2 %), ainsi qu’un résultat opérationnel des secteurs qui s'élève à 3,4 milliards d’euros contre 3 milliards en 2021, soit 11,9 % du chiffre d'affaires. Le pilotage des prix a permis de préserver la marge unitaire, compensant une hausse record des coûts de 2,7 milliards euros. La marge opérationnelle reflète un effet dilutif de 1,2 point dû aux augmentations de prix. Chaque segment d’activités contribue au progrès du résultat opérationnel, la marge des spécialités atteint 16,2 % au second semestre 2022.

Le volume des ventes de pneus a reculé notamment en raison du conflit en Ukraine et de la crise sanitaire en Chine, reflétant également la priorité du groupe donnée à la protection des marges. Les ventes hors-pneus ont augmenté de 22 % à taux de change constants, confirmant leur forte dynamique.

Enfin, le cash-flow libre avant acquisitions publié est de - 104 millions euros. Le FCF structurel atteint 378 millions d’euros (contre 1,8 milliard d’euros en 2021). L’impact de l'inflation sur le besoin en fonds de roulement a généré une baisse ponctuelle d'environ 500 millions eux sur le FCF structurel. Le quatrième trimestre a été pénalisé d’environ 300 millions euros par une baisse des achats et des ventes de décembre supérieures aux prévisions, ce montant est décalé au premier trimestre 2023.

Prévisions pour 2023

Pour 2023, l’équipementier Michelin espère retrouver une stabilité du marché. Son objectif est de dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d’euros à taux de change constant et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 milliard d’euros.