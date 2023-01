Michelin teste ses pneus increvables avec DHL

Avec un an d’avance sur son calendrier initial, Michelin a débuté, le 10 janvier dernier, un programme pilote avec les premiers véhicules mis en circulation. Grâce au partenariat entre DHL et Michelin, le prototype de pneu sans air du manufacturier français franchit une nouvelle étape. En effet, les tout premiers pneus Michelin Uptis sont désormais commercialisés pour une utilisation en conditions réelles.

Rappelons que le prototype Uptis est un ensemble roue/pneu increvable sans air comprimé destiné aux voitures et aux utilitaires légers. L'air a été remplacé par une structure révolutionnaire capable de soutenir le véhicule. Celle-ci assure la robustesse de la roue et garantit le confort et la sécurité de conduite. Ce pneu est une solution prête à l'emploi qui permet aux utilisateurs de conduire l’esprit tranquille, sans se soucier des aléas de la route sur les pneus. Cette innovation permet par ailleurs de réduire le nombre de pneus mis au rebut en raison de crevaisons.

Dans le cas présent du programme pilote, grâce à cette technologie qui élimine les problèmes liés à la pression des pneus ainsi qu'aux crevaisons, DHL peut optimiser la productivité de sa flotte et assurer la continuité de ses activités. Cela se traduira par une diminution de la fréquence de remplacement des pneus et permettra de limiter tout gaspillage.

Pour Michelin, la technologie sans air est une étape clef dans le développement d’un pneu entièrement durable d'ici à 2050. Aujourd'hui, 20 % des pneus sont prématurément mis au rebut à cause d’une crevaison (12 %) ou d’une usure irrégulière (8 %) liée à une mauvaise pression. Selon une étude interne, la technologie sans air Uptis pourrait prévenir la mise au rebut de 200 millions de pneus par an à l'échelle mondiale, soit 2 millions de tonnes de matières.