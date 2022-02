Michelin : une progression de plus 16 % en 2021

Malgré une année 2021 marquée par la crise sanitaire, les pénuries et l’inflation, Michelin a su tirer les marrons du feu avec une forte hausse de ses ventes mondiales et de sa profitabilité.

En 2021, le groupe Michelin a réalisé dans le monde un chiffre d’affaires en progression de 16,3 % à 23,79 milliards d’euros, dont 12 milliards pour l’automobile. Son résultat opérationnel s’établit à 2,97 milliards, soit une marge opérationnelle de 12,5 %. Le résultat net est de 1,84 milliards d’euros en hausse de 1,22 milliards !

Deux principaux facteurs expliquent ces bons résultats :

L’inflation des prix de 4,5 % soit + 921 millions d’euros.

Un effet mix pneu positif de 1,6 %, soit + 330 millions d’euros. La chute de la production automobile s’est traduite par un effet mix très favorable avec un poids supérieur de la rechange. « De plus, l’effet mix reflète le succès continu de la stratégie Premium de la marque et en particulier les gains de part de marché en pneu tourisme 18 pouces et plus » commente l’industriel.

Les ventes de pneus progressent de 11,8 % (+ 9 % en TC4). En Europe les ventes sont plus contrastées avec un recul de 5 % des ventes en première monte et une progression de 10 % pour la rechange.

« En 2022, dans un contexte qui reste encore très perturbé, le marché TC4 devraient afficher une évolution comprise entre 0 % et + 4 % sur l’année, le marché poids lourd une croissance entre 1 % et 5 % et les marchés des activités de spécialités une hausse comprise entre 6 % et 10 % » projette Michelin.