Michelin va se résoudre à céder ses activités en Russie

Michelin annonce le 28 juin 2022 son projet de céder ses activités en Russie à son management local d'ici la fin de l’année. La nouvelle entité opérerait alors via une structure indépendante de Michelin, mais permettrait de limiter la casse sociale. En Russie, Michelin emploie environ 1000 personnes, dont 750 à l'usine de Davydovo, située à une centaine de kilomètres de Moscou. Ce site a une capacité de production de 1,5 à 2 millions de pneumatiques TC4 par an.

Aucune issue à court terme

Le premier fabricant de pneumatiques mondial a déjà suspendu ses activités industrielles en Russie depuis le 15 mars dernier. Le président Florent Menegaux et son équipe dirigeante n’entrevoient pas de signes positifs pour une reprise de l’activité, notamment à cause des problèmes d’approvisionnements, et prennent naturellement en compte un contexte très incertain et l’hypothèse d’une guerre longue.

Le retrait de le Russie a peu d’incidence sur les prévisions financières de Michelin

« Sur le plan financier, l’exposition bilantielle actuelle du groupe au périmètre de ce projet est de l’ordre de 250 millions d’euros », indique un porte-parole de Michelin, en ajoutant que la réalisation de ce projet entraînerait la déconsolidation de ces activités, mais n’aurait pas d’impact sur la guidance financière du groupe. Un moindre mal, même si l’essentiel est ailleurs.

A lire aussi : Michelin va lancer son pneu sans air en petite série dès 2024