Midas et Norauto poursuivent le déploiement de leur offre mutualisée

Issue de l'alliance entre Midas et Norauto, Fleet-Hub est une plateforme 100 % digitale de solutions, d'outils et de services dédiée à la gestion des flottes. Lancée en octobre dernier, cette dernière est, à ce jour, déployée dans 700 centres en France et est disponible en centre-ville et en zones commerciales dans un rayon de 15 km en moyenne des clients professionnels. Fleet-Hub propose un large panel de prestations qui couvrent 100 % de l'entretien des véhicules de différentes marques. « Fleet-Hub nous permet de capter des flottes d’envergure nationale allant jusqu’à 500 véhicules. La solide notoriété de nos deux marques rend notre offre résolument attractive », indique Frédéric Cecconi, leader activité BtoB et partenariats Norauto France. De plus, les clients Midas comme Norauto ne signent qu'un seul et même contrat, ce qui permet une facturation unique, une seule grille tarifaire et un reporting centralisé.

Midas ouvre l'espace Cycloo

En parallèle, Mobivia poursuit sa stratégie dédiée aux mobilités douces. Son enseigne Midas lance son premier concept urbain Midas City dédié aux vélos et trottinettes électriques. Baptisé Cycloo, le concept situé à Lille propose trois services :

Un atelier d'entretien et de réparation toutes marques. Un espace destiné à la vente de vélos à assistance électrique et de trottinettes électriques. Un corner dédié à la vente d'accessoires.

« La pratique du vélo et des trottinettes électriques étant devenue courante et nous avons choisi d’anticiper pour répondre aux besoins croissants d’entretien de ces deux-roues. Nous sommes donc fiers de proposer aujourd’hui, cet espace dans le premier centre Midas City à Lille », souligne Julian Gourand, directeur général Midas France.