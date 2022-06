Midas inaugure son premier espace Cycloo en France

Afin d’accompagner l’essor des nouveaux modes de déplacements urbains, principalement des mobilités dites « douces », Midas déploie un nouveau concept, Cycloo, et annonce l’ouverture d’un premier espace de cette nature dans le centre Midas City de Lille.

L’offre Cycloo s’articule autour de trois activités principales : l’entretien et la réparation des vélos et des trottinettes toutes marques, la vente de vélos à assistance électrique (VAE) et de trottinettes électriques, et la vente d’accessoires.

Accompagner la diversification des mobilités

« Le parc automobile se transforme, les mobilités se diversifient et nous décidons d’accompagner concrètement cette transition vers l’électrique. En lançant la E-Révision, d’une part, pour les véhicules hybrides et électriques, et en ouvrant Cycloo, d’autre part. La pratique du vélo et des trottinettes électriques étant devenue courante et nous avons choisi d’anticiper pour répondre aux besoins croissants d’entretien de ces deux-roues. Nous sommes donc fiers de proposer aujourd’hui, cet espace dans le premier centre Midas City à Lille », déclare Julien Gourand, directeur général Midas France, tout en rappelant que l’enseigne recrute encore : 30 ouvertures de centres ayant été programmées en 2022.