Midas s'occupe de l'entretien et la réparation des flottes de vélos et vélos de fonction Tim Sports

Après avoir diversifié son offre il y a un an, l'enseigne d'entretien et de réparation automobile s'allie avec le spécialiste des flottes de vélos et vélos de fonction.

À travers ce rapprochement, Midas entend accélérer sa capacité à accompagner le développement des mobilités douces. Les clients Tim Sports peuvent désormais faire réaliser la maintenance et les réparations de leurs vélos dans les centres dotés d’un espace Cycloo. Les prestations de services proposées sont :

le contrôle des points de sécurité ;

le réglage des freins et vitesses ;

le gonflage des pneus ;

la tension de la chaîne ;

le dévoilage léger.

Midas assure le remplacement des pièces d’usure courantes (câbles, visseries et plaquettes/patins) et les vélotafeurs peuvent bénéficier de prix remisés pour la réparation d’une crevaison, l’achat d’accessoires ou toute autre réparation. "Proposer notre savoir-faire en matière de mobilité douce aux usagers des vélos Tim Sports a beaucoup de sens pour notre enseigne, explique Ludovic Dugabelle, directeur marketing chez Midas. D’une part, c’est mettre Midas City - espaces Cycloo - au service de flottes vélos conséquentes et d’autre part, c’est prouver que notre modèle ne cesse d’évoluer et de s’adapter aux besoins d’un marché en pleine évolution."

Avec 40 % de son réseau en centre-ville, où vont se multiplier les ZFE, le nouveau concept très urbain intitulé "Midas City" propose de nouveaux services adaptés aux nouveaux usages. Après une première ouverture à Lille en juin dernier, trois nouveaux espaces Cycloo devraient voir le jour d'ici septembre entre Paris et la sa première couronne.