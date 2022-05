Midas : une marque qui évolue, un réseau qui se développe et des services qui vont de l’avant !

Ces audacieux arguments sont particulièrement séduisants pour les futurs franchisés désireux de rejoindre ce solide réseau. C’est ainsi que portée par l’ambition d’atteindre les 450 centres d’ici 2025, la marque se lance à la conquête de nouveaux profils de partenaires en encourageant la conversion et la diversification. Ces nouveaux leviers d’attractivité misent sur le potentiel humain avant le potentiel territorial. Une nouvelle donne expliquée par Inès Charara, Responsable du recrutement chez Midas France :

« Avec 20 % de projets en conversion réalisés en 2021, devenir franchisé Midas rencontre clairement un intérêt certain auprès des concessionnaires, car ils s’ouvrent ainsi à d’autres marques et élargissent les compétences de leurs techniciens. Par ailleurs, la diversification permet à d’autres professionnels de l’automobile de prendre l’avantage sur leur zone géographique et d’élargir leur activité avec l’expertise technique Midas de l’entretien et de la réparation automobile. Dans les deux cas, nous misons sur des entrepreneurs ambitieux et séduits par l’idée de rejoindre la famille Midas. Nous mettons en place pour cela un accompagnement spécifique leur permettant de gagner des parts de marché grâce aux multimarques et de valoriser leur fonds de commerce existant. Ce sont ces deux modes d’adhésion à la marque que nous souhaitons pousser en 2022, car nous croyons dans le potentiel humain de ces professionnels déjà bien établis. »

Parmi les points forts mis en avant par Midas, on retrouve par exemple la durée moyenne de réalisation des projets, qui est de seulement 4 mois, ou encore un financement inférieur à 50 K€ en moyenne. Par ailleurs, son positionnement innovant sur le deux roues, le véhicule hybride/électrique ou encore l’EcoPrévention font de Midas un réseau toujours à l’avant-garde de l’entretien automobile multimarques. À l’occasion de deux réunions régionales à Lyon le 18 mai et à Rennes le 29 juin, les équipes recrutement Midas France viendront à la rencontre des candidats à la franchise pour leur exposer l’ensemble des savoir-faire d’une marque aujourd’hui en plein changement.

À propos de Midas – pour vous on se dépasse !

Midas est le leader mondial de l’entretien et des services automobiles. Avec 100 % de l’entretien automobile multimarques couvert, des prestations à la pointe de l’innovation et des services continuellement enrichis, Midas met ses 40 ans de savoir-faire au service de la sécurité et du confort de conduite de plus de 10 millions de clients. Midas est une marque qui s’engage en tant qu’alternative aux réseaux constructeurs, avec la garantie de compétence et de fiabilité au service de l’exigence du mieux. Fin septembre 2021, le réseau comptait plus de 700 centres répartis dans 10 pays, dont 367 centres en France. Le réseau Midas se développe principalement en franchise.

Midas est une marque Mobivia /pour toute information sur Midas : www.midas.fr

Pour toute information sur la franchise Midas : franchise.midas.fr

À propos de Mobivia

Mobivia est un écosystème dédié à la mobilité d’aujourd’hui et de demain qui anime 9 Marques et 25 startups. Aux côtés des usagers depuis 50 ans, les entreprises de Mobivia accompagnent chacun en proximité dans sa mobilité, quels que soient ses besoins, ses moyens, ses choix, en lui proposant des solutions de mobilité utiles, innovantes et durables. Les 22 300 collaborateurs de Mobivia font vivre au quotidien des valeurs humanistes fondatrices et des engagements sociétaux et environnementaux forts et partagent une mission commune : « Opening sustainable mobility to all ».

Mobivia s’organise autour de 3 métiers : les services à l’automobiliste (centres auto Norauto, Auto 5 et ATU, services de proximité Midas), la distribution de pièces et pneus (off et online avec Carter-Cash, online avec Bythjul & Skruvat, en BtoB avec Synchro Diffusion, et issus de l’économie circulaire avec iWip et Black-Star) et les nouvelles mobilités (Via ID et son portefeuille d’une vingtaine de startups dont Vroomly, Trusk, Reparcar... et la Plateforme 2 Roues visant à faire industrie sur des activités de micro-mobilités durables avec Fifteen notamment).

En 2020-21, Mobivia comptait 1940 ateliers et centres automobiles développés en succursales, franchises et master-franchises dans 18 pays en Europe principalement. Mobivia a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros, dont plus de la moitié à l’international.

En savoir plus : www.mobivia.com

Nous suivre sur twitter : @Mobivia et sur Linkedin

