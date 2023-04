Midipile, à l’heure d’une meilleure mobilité

Alors que les livraisons du dernier kilomètre constituent un enjeu majeur pour bon nombre d’entreprises tandis que de plus en plus de ZFE (zones à faible émissions) se mettent en place, Midipile fait partie de ces acteurs qui apportent une solution à la fois innovante et respectueuse de l’environnement. Née en octobre 2020, entre les deux premiers confinements, cette jeune entreprise française à mission n’a pas choisi son nom par hasard.

Sa notion de temporalité induit en effet l’urgence climatique et la pressante importance de « proposer des pistes crédibles pour gérer la transition du parc roulant ». Pour ce faire, Midipile développe une vision claire : celle de « créer un petit véhicule léger, simple et peu coûteux afin d’évincer les véhicules automobiles bruyants et polluants des centres-villes, véritables zones d’intensification de vie », définit Benoît Trouvé, fondateur de Midipile.

Prendre la tangente

Diplômé de ENSPM (École nationale supérieure du pétrole et des moteurs) et ancien ingénieur chez PSA-Peugeot Citroën ayant notamment collaboré à la mise au point du premier hybride diesel, Benoît Trouvé a en effet décidé, après quelques années au sein du groupe automobile, « d’ouvrir une autre voie en récupérant cette belle technologie mais pour des véhicules optimisés, ni trop lourds ni dotés de performances de conduite excessives. » Embarquant avec lui dans l’aventure quelques collègues œuvrant également chez le constructeur tricolore, Benoît Trouvé a donc constitué une équipe hétéroclite d’une dizaine de personnes et dévoilé un premier prototype en 2021. Celui d’un quadricycle électrique à pédales modulaire, à destination des professionnels du transport de personnes et de marchandises, nommé D’Clik.

Proposant plusieurs offres sur une même plateforme (version pick-up, caisse ou duo), ce véhicule bas carbone, stable, personnalisable et polyvalent peut parcourir jusqu’à 250 km en 100 % électrique grâce à une batterie interchangeable et des panneaux photovoltaïques en option sur son toit. Faisant moins d’un mètre de large (90 cm), il peut se faufiler et se garer à peu près partout, capable de rentrer dans les bâtiments pour faciliter la partie logistique et pouvant même rouler sur les pistes cyclables. Carrossé fermé et pourvu d’éléments de sécurité passive, le D’Clik apporte plus de protection à ses occupants qu’un vélo tout en étant connecté online sur le réseau GSM pour sécuriser ses fonctionnalités ou encore l’organisation des tournées de livraison. Car les professionnels sont bien la première cible de cet engin, « même si nous pensons à nous ouvrir au particulier. Mais, pour le moment, faire du BtoC c’est un autre métier », reconnaît Benoît Trouvé.

Produit et service, le tandem indissociable

Répondant à des besoins en termes de livraison urbaine mais aussi de transport interne (pour les hôpitaux et les grands sites industriels) ou encore de transport de personne pour les collectivités, les véhicules de Midipile ne constituent pas la seule activité de la société.

Ceux-ci s’accompagnent aussi d’un écosystème de services assurant aux clients pros un produit bien rechargé et bien maintenu pour réduire leur TCO. Midipile avance ainsi une application ainsi qu’une offre flexible de location mensuelle, avec ou sans engagement, comprenant l’assurance, l’entretien et le service connecté afin de savoir où se situe le véhicule, s’il lui reste de la batterie, etc. Le tout dans une fourchette de prix d’environ 200 à 300 euros par mois HT. « Sans oublier qu’il existe de nombreuses aides cumulables pour ce type de véhicules électriques », précise Benoît Trouvé.

Retrouvez l'intégralité de cette enquête dans le magazine n°284 de L'Automobile & L'Entreprise