Mike Manley va toucher un jackpot de 51,2 millions d’euros chez Stellantis

Ancien top manager de FCA et Stellantis, proche de Carlos Tavares, Mike Manley va recevoir un solde packagé de 51,2 millions d’euros selon la SEC américaine. En 2022, Carlos Tavares avait reçu une rémunération de 23,5 millions d’euros.

Après l’émoi suscité par la rémunération annuelle de Carlos Tavares, Stellantis défraye à nouveau la chronique financière, la SEC américaine ayant publié une note sur le solde que devrait toucher Mike Manley, ancien dirigeant du groupe.

La rémunération de Mike Manley devrait s’établir à 51,2 millions d’euros, plus du double de celle de Carlos Tavares en 2022. Ce montant faramineux s’explique par les excellents résultats de Stellantis ces dernières années, mais surtout par un accord passé avant la fusion entre PSA et FCA. En effet, le salaire annuel de base de Mike Manley ressort à 2 millions d’euros. Le reste dépend de plusieurs incentives, la SEC évoquant aussi une prime spéciale pour la conduite de la fusion entre FCA et PSA de 7,2 millions d’euros. En outre, comme Mike Manley a quitté Stellantis, les bonus dits d’objectifs de long terme sont régularisés.

Mike Manley fait les beaux jours du giga groupe de concessions AutoNation

Les autres membres du board de Stellantis ont une rémunération beaucoup plus faible, on pense notamment à John Elkann avec 5,9 millions d’euros. Il convient aussi de rappeler que Stellantis sort d’un cycle de hautes performances commerciales et financières, qui s’est d’ailleurs confirmé en 2022 avec des profits en hausse de 26 % par rapport à 2021, à 16,8 milliards d’euros.

Diplômé d’Ashridge Management College et de l’Université Southbank de Londres, Mike Manley a réalisé l’ensemble de sa carrière dans l’automobile (Daimler, FCA, Stellantis) et dans une période récente, il a notamment piloté le retour au premier plan de la marque Jeep. Après avoir quitté Stellantis, en novembre 2021, il rejoint AutoNation, un géant de la distribution automobile aux États-Unis. Le groupe AutoNation a réalisé d’excellents résultats en 2022, dégageant notamment un chiffre d’affaires de 23,8 milliards d’euros.

Salaires élevés pour les dirigeants des constructeurs automobiles américains

Enfin, on peut rappeler qu’aux États-Unis, les rémunérations des grands dirigeants automobiles sont très élevées. Chez General Motors, Mary Barra a ainsi perçu 26,6 millions d’euros en 2021 (pour un salaire de base de 1,8 million d’euros. Chez Ford, Jim Farley avait reçu 20,8 millions d’euros en 2021 et le groupe vient d’annoncer sa rétribution 2022 qui s’élève à 19,1 millions d’euros.