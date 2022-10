Milwaukee développe ses cliquets

Les nouvelles références proposées par Milwaukee complètent les équipements d’outils standards nécessaires aux travaux de vissage et dévissage des boulons et écrous. Plus maniables, ces nouveaux outils à main sont adaptés à tout type de configuration grâce à leurs caractéristiques techniques particulières et demandent moins d’effort aux utilisateurs ; ils se distinguent aussi par leur robustesse et leur durabilité.

C’est le cas des trois nouveaux cliquets à manche allongé disponibles en versions Carré 1/4”, 3/8” et 1/2” pour s’adapter à un maximum de douilles. Ils disposent d’un mécanisme à 90 dents et d’un angle de reprise de 4° pour les travaux dans les espaces restreints…..