Milwaukee lance une nouvelle offre de tournevis isolés

L’outilleur américain souhaite dynamiser sa gamme d’outils à main et notamment ceux dédiés aux travaux d’électricité en introduisant de nouveaux tournevis isolés dans son catalogue.

Conçus et fabriqués pour permettre d’intervenir en toute sécurité, y compris dans des espaces limités, sur des circuits électriques sous tension, la nouvelle gamme de tournevis isolés de Milwaukee trouve naturellement sa place dans l'outillage du mécanicien de véhicules hybrides et électriques.

Les nouveaux tournevis isolés Tri-Lobe de la marque disposent de la mention VDE les qualifiant comme spécialement développés pour les électriciens. Ils sont totalement isolés et sont testés sous 10 000 volts, pour des travaux sous tension garantis à 1/10 de cette valeur (1 000 volts). Leur revêtement mince et isolé convient pour les applications électriques dans les espaces restreints.

Doté d’une poignée Tri-Lobe anti-roulis, le manche à trois faces offre aux électriciens un confort de travail et un meilleur contrôle de la puissance de serrage. Enfoncée sur près de 5 cm dans le manche, la lame du tournevis garantit une extrême résistance et durabilité à l’outil. Enfin un marquage d’identification sur la poignée et l’embout permet de reconnaitre rapidement l’empreinte de l’outil dans son espace de stockage.

Afin de couvrir un maximum d'application, l'outilleur a pris soin de doter la gamme de tournevis VDE Tri-Lobe des empreintes les plus courantes : PH, PZ, SL, Torx, PH/SL, PZ/SL. Elle se décline en 24 références individuelles dont un tournevis testeur ainsi que 4 coffrets.