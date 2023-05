Milwaukee miniaturise sa visseuse à chocs M18 FID3

Comme tous les outils de cette plateforme, la nouvelle visseuse à chocs M18 FID3 utilise le moteur Milwaukee Powerstate sans balais couplé à l’électronique du système Fuel . Son alimentation peut être confiée à une des batteries 18V Redlithium-ion ou les nouvelles générations Redlithium-ion High Outpout de la marque. Disponible en capacité de 2 à 12 Ah, elle sera choisie en fonction de la puissance et de l’autonomie attendues par l’opérateur.

Extrême compact, la M18 FID3 et ses 113 mm de longueur autorise beaucoup de souplesse d’utilisation notamment pour travailler dans les endroits les plus confinés et inaccessibles. Son poids réduit d’à peine 1 kg la rend très facile à transporter et à manipuler. Le couple de 226 Nm autaurise des travaux plus longs et des tâches répétitives exceptionnelles au regard de la dimension et du poids de la machine.

Le moteur qui autorise un régime maxi de 3 900 tr/min, dispose de 3 vitesses pour entreprendre tous types de travaux tels que des vissages à haute cadence avec un serrage final puissant. Grâce à la gestion électronique de sa puissance, cette nouvelle visseuse permet des travaux de finition dans des matériaux fragiles sans endommager les têtes de vis. Elle offre également un mode progressif pour les vis auto-taraudeuses.

La M18 FID3 embarque un porte-outil six pans creux Hex 1/4’’ qui peut accueillir tout type d’embout et dispose d'un éclairage Led qui entre en fonction dès le démarrage de l’outil pour une visibilité maximale.