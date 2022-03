Milwaukee progresse sur l’outillage à main

Présent sur le marché de l’outillage électroportatif depuis de nombreuses années, l’américain Milwaukee propose aux professionnels plus récemment une gamme d’outillage à main qu’il compte enrichir progressivement afin de toucher un maximum de secteurs d’activité.

Au chapitre des nouveautés, l’outilleur commercialise ce coffret de 38 pièces destiné à tous les petits travaux et conçu principalement pour les techniciens de la maintenance, du dépannage et de la réparation. La connaissance des impératifs techniques des professionnels sur le terrain a guidé Milwaukee pour créer cette sélection suffisante d’outils pertinents et la composition de ce coffret.

Les outils compilés dans ce coffret sont au standart ¼’’ et rassemble :

- 1 clé à cliquet 1/4”

- 10 douilles chromées

- 21 embouts de vissage Shockwave (techno résistance à la torsion de la marque) dont 5 hexagonaux

- 2 rallonges de 7 et 15 cm

- 1 adaptateur

- 1 rotule de travail déporté

- 1 manche de tournevis

Compact, ce coffret de transport peut se ranger dans une caisse à outils et est équipé d’un plateau intérieur pour un stockage à long terme.