Milwaukee rajoute une collection de pinces à son catalogue

L’outilleur américain fait évoluer sa gamme d’outillage à main professionnel avec 9 nouvelles références de pinces ergonomiques et adaptées aux standards européens. Des outils conçus pour de nombreux corps de métiers et dont le confort d’utilisation et les fonctionnalités ont été améliorées.

Cette dernière offre de l’outilleur comprend 9 pinces qui bénéficient des derniers développements de la marque soit : Une pince coupante diagonale de 160 mm, une pince coupante diagonale de 200 mm, deux pinces universelles de 165 et 180 mm, deux pinces à bec long de 205 mm à 0 et 45° et enfin trois pinces multiprises de 180, 250 et 300 mm.

L’ensemble de ces pinces partagent plusieurs perfectionnements techniques et ergonomiques mis au point par Milwaukee pour faciliter l’utilisation, améliorer la prise en main et le confort de travail quotidien. L’effet de levier a été optimisé pour permètre de sectionner rapidement et avec moins d’effort pour couper des câbles. De même la mâchoire dentelée et asymétrique des nouvelles pinces assure un meilleur grip. Le nouveau design a été conçu pour offrir une prise en main confortable, plus naturelle et sans phénomène de glisse. Les poignées ergonomiques avec un revêtement antidérapant bi-matière ont été conçues dans ce sens.

A noter que les bords extérieurs arrondis des têtes minimisent les risques de blessures pendant la manipulation de l’outil afin de travailler en toute sérénité. Enfin robuste, la nouvelle gamme de pinces Milwaukee est fabriquée dans un acier très résistant et dont la surface de finition en titane gris est non réfléchissante et protégé de la corrosion.