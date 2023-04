Milwaukee s’accroche aux murs

Le Packout Shop Storage est constitué de plateaux de montage servant de base au système de rangement. Ceux-ci se vissent sur le mur avec des tiges pour créer un support solide sur lequel s’ajoutent des accessoires en fonction du type d’outil à ranger. Chaque plateau, fabriqué en polymère résistant aux chocs, possède des points de fixation renforcés en métal pour un meilleur maintien et peut supporter jusqu’à 68 kg de matériel.

Une plaque transversale permet de raccorder les plaques de montage entre elles pour fabriquer le support mural à la dimension souhaitée. Les plateaux sont faciles à installer grâce aux languettes d’alignement afin d’aménager sans effort l’espace mural en alignant côte à côte plusieurs plateaux.

Les plateaux se déclinent en trois dimensions comprenant plusieurs empreintes : six pour le modèle compact, douze pour le standard, et dix-huit pour le XL. Les accessoires se fixent facilement à l’aide du mécanisme “click and lock”, un système de fixation à molette qui verrouille et bloque en un quart de tour l’accessoire sur le support.