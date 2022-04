Milwaukee soigne le rangement de l'outillage

Entièrement personnalisables, les nouvelles servantes Milwaukee permettent à chaque technicien d’organiser le stockage et le rangement de ses outils pour gagner en efficacité, en temps et en espace dans l’atelier. D’une grande durabilité elles sont montées sur roulettes industrielles renforcées pour un roulage aisé quelle que soit la surface de circulation et bénéficient de coins antichocs ABS pour éviter les contacts néfastes. Les tiroirs jouissent d’une fermeture amortie qui les empêche de se refermer brusquement et sont dotés d’un système anti-basculement qui permet l’ouverture d’un seul tiroir à la fois pour éviter de déséquilibrer l’ensemble de la servante. Chaque tiroir est conçu pour supporter 45 kg à l’exception du tiroir inférieur équipé de doubles glissières offrant une capacité de rangement de 90 kg.

Les servantes permettent différentes solutions intégrées : une planche cloutée avec crochets et porte-outils, des étagères de rangement pour les bouteilles et canettes, un porte-serviettes en papier, un organiseur d’outils électriques dans le tiroir bas, un plan de travail en ABS encastré incluant des supports pour les tournevis et des compartiments supplémentaires.

Milwaukee propose deux modèles de servantes de dimensions et de capacités distinctes :

-La servante de 78 cm à 7 tiroirs d’une capacité totale de 800 kg qui en fait une solution de rangement idéale pour les petits outils et les accessoires. Sur le côté, un emplacement est réservé pour faciliter le rangement des chargeurs. Un coffre supérieur avec 4 tiroirs complémentaires est également disponible en option pour augmenter la capacité de rangement de cette servante.

-La servante de 117 cm à 10 tiroirs d’une capacité totale de 1 360 kg qui garantit aux professionnels le rangement de plus gros outils et en plus grand nombre. Comme l’autre modèle, elle peut être équipée d’un coffre supérieur avec capot, en option, pour disposer de 6 tiroirs complémentaires.

Le fabricant a prévu le rangement de l’outillage en faisant appel à des modules en mousse durable découpés au laser pour faciliter l’identification des outils ou accessoires et de leurs dimensions. Le fond des empreintes est rouge pour permettre d'identifier plus rapidement les outils manquants. Des étiquettes de tailles remplies d’encre permettent l’identification rapide des tailles.