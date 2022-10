Minautor accélère son développement avec une levée de fonds de 4 millions d'euros

Minautor, filiale de Minerva Investments, est, à sa création, en 2019, une société technologique qui développe une plateforme d'acquisition et d'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle. Les quatre créateurs l'ont appliqué au marché du moteur d'occasion. Minautor achète les moteurs (4 000 références à ce jour) et assure la chaîne de valeur auprès de ses clients, à 80 % professionnels et à 20 % particuliers. La société récolte et analyse 1,5 million de données par mois, traite 50 000 prix par jour et enregistre en moyenne 250 ventes de moteurs par mois. Déjà présente en Espagne et au Portugal, la société entend également s’implanter en Belgique, Italie, Allemagne et Suisse. « Notre technologie est aujourd’hui éprouvée, et nous avons l’ambition de nous ouvrir à d’autres marchés à court et moyen termes, tels que les bus, les camions, les travaux publics ou encore les machines agricoles. Afin de relever tous ces nouveaux défis, nous allons renforcer notre équipe avec le recrutement d’une vingtaine de talents dans les prochains mois », indique Omar Khadouri, co-fondateur de Minautor.

Aujourd'hui, avec cette levée de fonds de 4 millions d'euros, Minautor entend accélérer son développement sur le marché du sourcing de moteurs d'occasion. Son ambition : devenir le plus grand point de stockage en Europe. L'objectif est de rassembler plus de 2 000 unités en un point de stockage alimenté via des algorithmes d'intelligence artificielle d'ici le début de l'année 2024. « Non seulement nous avons la capacité de sourcer 90 % des références demandées, mais notre force est de pouvoir sourcer une même référence en plusieurs exemplaires », ajoute Karim Benabdallah, co-fondateur de Minautor.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds totale de 16 millions d'euros réalisée par Minerva Investments auprès de Park Capital, fonds d'investissement luxembourgeois qui devient par la même occasion un actionnaire de référence du groupe Minerva Investments (et de ses filiales : Minautor, Carmarket et Minerva Contrôle Technique).