Minautor propose le crédit instantané en partenariat avec Younited

En partenariat avec Younited, Minautor propose désormais une solution de crédit instantané dédiée au grand public, et confirme ainsi son ambition de développer la vente directe de moteurs d’occasion auprès de cette cible. La solution permet aux particuliers d'échelonner le paiement sur une durée maximale d'un an, soit la durée de garantie de Minautor pour ses moteurs, avec une première échéance 30 jours après réception de la commande. « Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat avec Younited et ainsi développer notre offre de solutions de financement à destination des consommateurs finaux qui se doivent d’être soutenus en raison du contexte économique actuel. Aujourd’hui, l’automobile fait face à de nouveaux modes et comportement d’achat et procéder au remplacement de son moteur représente bien souvent un budget inattendu et conséquent », indique Omar Khadouri, co-fondateur de Minautor. De son côté, Hugo Giusti, chargé du développement de partenariats stratégiques chez Younited, commente : « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre volonté de soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs finaux. Il représente une parfaite adéquation entre notre offre de crédit instantané, les nouveaux modes d’achats digitaux et les besoins exponentiels rencontrés aujourd’hui dans l’e-économie. Nous sommes fiers de servir cette demande en très forte augmentation et faire croître notre communauté de clients chaque jour, avec un fort niveau de satisfaction et de fidélité. »

Minautor propose à ce jour près de 4 000 références livrables partout en Europe, sur les 9 000 existantes. Pour 2023, son objectif est de développer sa présence sur le marché BtoC avec la vente entre 50 et 100 moteurs par mois dans les semaines à venir.