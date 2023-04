Mini prépare l'arrivée de son Countryman 100 % électrique et plus responsable

Cette nouvelle génération s’inscrit dans l'offensive de la marque britannique en matière de modèles entièrement électriques et dont la production se veut également plus responsable.

Après avoir adopté une motorisation hybride rechargeable, le plus grand modèle de la famille Mini passe entièrement à l'électrique. La nouvelle génération du Countryman sera proposée en deux motorisations : le Mini Countryman E avec ses 191 chevaux et le Mini Countryman SE ALL4 avec ses 313 chevaux et ses deux moteurs (un sur chaque essieu). Elles seront associées à une batterie de 64,7 kWh pour une autonomie estimée à 450 kilomètres. Le modèle sera disponible en transmission intégrale (en option).

Plus grand, plus responsable

Avec sa longueur de 4 429 mm (+ 13 cm) et sa hauteur de 1 613 mm (+ 6 cm), le futur Mini Countryman 100 % électrique veut offrir encore plus d'espace à bord et de confort à ses passagers. Toutefois, le constructeur ne nous dit pas à ce jour si son coffre pourra emporter davantage. On sait en revanche qu'en passant au tout électrique, le véhicule met aussi en avant une production plus responsable, qui implique « la suppression de tous les éléments décoratifs extérieurs et intérieurs traditionnels ». Il faudra alors compter sur des jantes en alliage léger fabriquées à partir d'aluminium secondaire à hauteur de 70 % ou encore sur des surfaces (tableau de bord, volant, ciel de pavillon, plancher et tapis de sol) en polyester recyclé. Une « alternative de haute qualité, colorée et confortable qui permet de réduire les émissions de CO2 tout au long de la chaîne de valeur jusqu'à 85 % », détaille Mini.

Pour la production, qui va démarrer en novembre prochain, le constructeur s'appuiera sur l'usine BMW Group de Leipzig (Allemagne) dont une partie de l'énergie utilisée est produite par quatre éoliennes de 190 mètres de haut, capables de produire plus de 20 GWh d'électricité par an grâce au vent. Le groupe annonce également qu'il augmentera la capacité de production en composants électroniques du site avec la mise en place, d’ici à 2024, de huit lignes supplémentaires pour un investissement de plus de 800 millions d'euros. Le tout en remplaçant progressivement les énergies fossiles par de l’hydrogène.