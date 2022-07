Mini présente son futur crossover électrique avec le concept Aceman

Mini vient de révéler son concept-car Aceman. Ce véhicule préfigure l’arrivée d’un crossover 100 % électrique au sein de la gamme et inaugure le nouveau design de la marque. « Le Mini Concept Aceman donne un aperçu d’un modèle inédit, qui fera le pont entre les Mini Hatch 3 et 5 portes et le Mini Countryman » explique Stefanie Wurst, directrice de Mini. La firme souligne que l’esprit Mini est conservé et adapté à la modernité avec ce concept. Une identité qui passe par « le Go-Kart feeling électrifié, une expérience digitale immersive et une attention particulière portée à une empreinte environnementale minimale » souligne le constructeur.

Espace optimisé

Doté de quatre portes, le concept Aceman mesure 4,05 m en longueur, 1,99 m en largeur et 1,59 m en hauteur. Il peut accueillir 5 personnes. Il possède un hayon, des passages de roues prononcés et une galerie de toit en forme de drapeau britannique. L’architecture électrique permet d’optimiser l’espace intérieur. Le style dans l’habitacle est minimaliste, avec un tableau de bord plat qui court sur toute la planche de bord. L’ancien compteur rond central est ici repris pour devenir un écran circulaire. « Dans l'intérieur du MINI Concept Aceman, nous nous sommes concentrés sur une apparence minimaliste en combinaison avec des matériaux haut de gamme et des couleurs chaleureuses. La digitalisation nous permet de nous contenter de peu d'éléments de commande et de maximiser en même temps l'expérience à bord comme sait le faire Mini » explique Oliver Heilmer, directeur du design Mini. Ainsi, l’accent est mis sur l’interface digitale et sur les animations visuelles, qui peuvent parcourir tout le tableau de bord lors des phases d’arrêt par exemple. Au-delà de ces animations numériques, la marque ne donne pour le moment aucune information sur la motorisation et l’autonomie de ce concept.