Mini s’allie aux vélos Angell de Marc Simoncini pour développer sa gamme de VAE

Mini ne veut pas laisser passer le train de la mobilité. La marque de BMW Group a signé un accord avec la firme Angell pour développer une gamme de vélos à assistance électrique à ses couleurs. Ce partenariat va plus loin qu’un simple accord de licence selon les partenaires, puisque les deux marques vont concevoir en commun un minimum de trois plateformes, dont certaines seront spécifiques, au cours des cinq prochaines années. Fondé par Marc Simoncini en 2018, Angell propose deux modèles de vélos à assistance électrique conçus et fabriqués en grande partie en France. La firme travaille notamment avec le groupe SEB pour la fabrication du cadre en aluminium, qui a la particularité d’être collé et non soudé. Positionnée sur le segment premium, Angell est devenu Angell Mobility pour élargir ses horizons en matière de mobilité. L’entreprise pourrait donc proposer d’autres types d’engins pour compléter son offre actuelle. Basés sur le design, la connectivité et la sécurité, les vélos de la marque française ne sont pas très éloignés de l’esprit Mini. Une proximité qui a pesé lors du choix effectué par le constructeur, dans le cadre de son appel d’offres.

Une levée de fonds de 20 millions d’euros

L’accord signé entre Mini et Angell porte donc au minimum sur une durée de cinq ans. Les deux marques souhaitent s’investir dans la création de produits communs. Le premier modèle présenté sous le nom de Mini E-Bike 1 adopte seulement quelques modifications techniques et arbore des couleurs du nuancier 2024 des Mini et Mini Countryman. Les modèles à venir devrait aller beaucoup plus loin, en matière de design, de technologie de batterie et de connectivité. Pour accompagner cet accord, Angell Mobility a effectué une levée de fonds de 20 millions d’euros avec l’aide de BPI France. Marc Simoncini, par l’intermédiaire de son fonds Jaina Ventures, mais aussi le groupe SEB, partenaire industriel et financier d’Angell, ont réinvesti dans l’entreprise. BPI France a également fait son entrée parmi les investisseurs, grâce au fonds Bpifrance Amorçage Industriel. Enfin, le groupe CMA CGM de Rodolphe Saadé est le second nouvel investisseur de ce tour de table qui pourrait encore se prolonger selon Marc Simoncini. La société pourrait donc récolter jusqu’à 25 millions d’euros pour assurer son développement. De nouveaux partenaires que Marc Simoncini a remercié lors de la présentation de l’accord avec Mini, au contraire d’autres investisseurs, qu’il n’a pas manqué d’égratigner au passage. « Je ne remercie pas les fonds d’investissement digitaux de la place de Paris, qui n’ont même pas pris la peine de lire notre dossier. Pour eux, tout investissement dans du hardware n’est même pas envisageable. Financer du hardware est très difficile en France » souligne avec regret l’entrepreneur. L’argent récolté devrait permettre d’agrandir l’équipe Angell dans tous les domaines, afin de « se préparer à l’internationalisation » comme le remarque Marc Simoncini. Depuis sa fondation, Angell aurait vendu 5 000 vélos, essentiellement en France et en Europe. L’accord avec Mini pourrait accroître ce nombre rapidement, puisque chacune des deux versions du Mini E-Bike 1 est disponible en série limitée à 1959 exemplaires. Les futurs vélos communs ne seront pas limités et Angell table sur un nombre à cinq chiffres pour les cinq prochaines années. Cet accord représente aussi un tournant en matière de distribution pour Angell Mobility et une opportunité pour le réseau Mini.

Des vélos distribués dans une sélection de concessions Mini mais pas seulement

Les deux marques lancent la commercialisation de leur premier modèle sur un site internet spécifique aux couleurs de Mini. Un volet digital qui s’accompagne d’un complément physique à travers une sélection de concessions Mini, ainsi que certains vélocistes. Les vélos Mini devraient même arriver dans certains grands magasins, à l’image du Printemps par exemple. Au sein du réseau Mini, les discussions sont encore en cours afin de sélectionner les sites les plus pertinents. « Nous avons reçu un accueil enthousiaste de la part de nos distributeurs » explique Guillaume de Sazilly, directeur de Mini France. Le constructeur devrait cependant retenir en priorité des partenaires implantés dans les grandes agglomérations françaises. Ainsi, des groupes comme Emil Frey France et BYmyCAR pourraient déployer des corners E-Bikes dans certains de leurs showrooms. BMW Distribution, filiale du constructeur, figure aussi parmi les candidats. Des points de vente qui n’assureront cependant pas l’après-vente des vélos. Un choix assumé par le constructeur. « Nous préférons que nos techniciens se concentrent sur nos voitures » remarque le directeur de la marque Mini. Angell possède un technicien mobile par région pour répondre aux besoins des clients et la firme souhaite nouer des partenariats avec des flottes de réparateurs multimarques spécialisées dans le deux-roues. Le rôle du réseau Mini se limitera donc à la vente, avec une rémunération qui serait encore en discussion. Chaque partenaire retenu exposera donc ces vélos et proposera quelques exemplaires en test et en tant que vélo de courtoisie. Proposé à 3 490 euros, le Mini E-Bike 1 devrait arriver au mois de novembre dans les showrooms, pour des premières livraisons au mois de janvier 2024.