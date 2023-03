Mini se lance dans le vélo électrique « Made in France » avec Angell Mobility

Mini se lance dans une nouvelle aventure de mobilité. Identifiée comme la marque la plus urbaine du groupe BMW, elle porte un nouveau projet qui vise à l'inscrire dans la multimodalité. Ainsi, d'ici à la fin de l'année, des vélos à assistance électrique (VAE) badgés Mini feront leur apparition sur le marché français. Pour l'accompagner, le groupe allemand a choisi la jeune entreprise française Angell Mobility. Créée en 2018 par Marc Simoncini, ancien fondateur de Meetic, elle propose une expérience de mobilité électrique autour de deux gammes de « smart bikes » au design différenciant :

avec une position engagée et un équipement léger. le Cruiser pour les trajets domicile-travail ou les loisirs, avec une position de conduite relâchée et des équipements intégrés.

Si pour le moment peu de détails ont été dévoilés, on sait que les « Mini Bikes » seront fabriqués dans l’usine Seb à Is-sur-Tille près de Dijon, comme les autres modèles de la marque Angell. Ce partenariat stratégique et commercial donnera naissance à plusieurs modèles de vélos, disponibles à l’hiver 2023. Les modalités de distribution restent encore à définir par les deux marques.

« Le succès des modèles Mini à motorisation électrique confirme la stratégie de la marque de s’orienter vers le tout-électrique. Par ailleurs, l’accent mis sur la durabilité et une empreinte environnementale minimale attire de plus en plus de clients partout dans le monde », commente Stefanie Wurst, directrice de Mini. « Cette marque de confiance d’un acteur majeur de l’industrie est pour nous un signal fort, un encouragement et une forme de reconnaissance qui nous oblige vis-à-vis de notre nouveau partenaire, bien sûr, mais aussi de nos clients et de la communauté Angell Mobility », ajoute le célèbre entrepreneur, Marc Simoncini.